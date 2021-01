Glasner nach Wolfsburgs Sieg: Ich komme gerne nach Leverkusen

Der VfL Wolfsburg ist angekommen in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga, hat seinen Sprung auf Champions-League-Rang 4 mit dem Erfolg in der BayArena bestätigt. Die erste englische Woche des neuen Jahres bescherte der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner sieben Punkte. Nach dem Remis gegen Leipzig folgte am Dienstag der 2:0-Erfolg in Mainz und nun zum Abschluss das 1:0 in Leverkusen durch das goldene Tor von Ridle Baku, das den ersten Sieg gegen ein Topteam der Liga bescherte. Glasner sagte zufrieden: „Der Sieg schmeckt heute sehr gut, gerade nach dieser Woche, die sehr intensiv war.“

Der Österreicher stellte auf der Pressekonferenz zufrieden fest: „Ich komme sehr gerne in die BayArena. Ich bin das zweite Mal da und fahre das zweite Mal als Sieger nach Wolfsburg zurück.“ In der Vorsaison hatte es nach der Corona-Zwangspause sogar einen 4:1-Erfolg gegeben.

Glasner: „Leverkusen hat uns im Spiel gelassen“

Doch die Spiele glichen sich keineswegs: In der Anfangsphase am Samstagnachmittag hatte der VfL Riesenglück, war noch überhaupt nicht auf dem Platz. „Leverkusen hat uns im Spiel gelassen, kann auch 2:0 führen“, meinte Glasner. Als ein Kopfball von Lucas Alario an den Pfosten klatschte, schien das die Grün-Weißen allerdings aufzuwecken. „Dann konnten wir das Tempo von Leverkusen mitgehen, waren immer besser im Spiel, standen kompakter in der Defensive, haben die Flügel gut kontrolliert und waren in der ersten Halbzeit immer wieder gefährlich nach vorne“, bilanzierte Glasner.

Der Höhepunkt war die maßgenaue Flanke von Renato Steffen auf den zweiten Pfosten, wo gleich vier Bayer-Spieler den kleinen Baku übersehen haben, der den Siegtreffer aus kurzer Distanz in Torjägermanier köpfte. Es war bereits der dritte Treffer für den Anfang Oktober aus Mainz gekommenen 22-Jährigen. Glasner meinte schmunzelnd: „Er scheint alles zu können - mit dem linken Fuß, mit dem Kopf. Mit dem rechten hat er es noch nicht gezeigt, aber das wird auch noch kommen.“

Schäfer: „Tiefschlaf“ in der Anfangsphase

Abgesehen vom „Tiefschlaf“ in der Anfangsphase (Sportdirektor Marcel Schäfer) hatte Glasner noch weitere Punkte ausgemacht, die ihm in Leverkusen weniger gefallen haben. So war seine Mannschaft nach vorne hin zwar durch Bakus Tor effektiv, allzu viele weitere Gelegenheiten erspielte sie sich nicht. „ Wir haben gerade in der zweiten Halbzeit die Bälle sehr schnell verloren, Situationen zu langsam aufgelöst, das können wir sicherlich besser“, meinte der Wolfsburger Trainer, der auch fand: „ Ich denke, dass wir fußballerisch in München, in Dortmund oder gegen Leipzig sogar besser waren als heute.“

Nichtsdestotrotz wollte er angesichts des Erfolgs, dem ersten gegen einen Gegner der Kategorie Topteam, nicht zu viel kritisieren. Gab es auch nicht, schließlich bewegte sich vor allem die VfL-Defensive um John Anthony Brooks, Maxence Lacroix und Co. bärenstark. So sah’s auch Glasner: „Die Defensivorganisation war ab der fünften Minute auf Topniveau.“ Weiter meinte der Coach: „Die Leistung war sehr gut, vor allem das Engagement.“

