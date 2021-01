VfL Wolfsburg: Mit den Großen auf zum Sieg gegen den Großen

Seht her, da bin ich: Bartosz Bialek ist in der Fußball-Bundesliga und beim VfL Wolfsburg angekommen.

Nach der 1:2-Niederlage des VfL Wolfsburg beim FC Bayern im Dezember musste Oliver Glasner seinem Jüngsten noch Trost spenden. In der Schlussphase hatte Bartosz Bialek den Ausgleich vergeben, aber es musste schon Welttorhüter Manuel Neuer her, um den Schuss des 19 Jahre alten Polen am Einschlag im Bayern-Tor zu hindern und die VfL-Hoffnungen auf einen Punkt zu zerstören. Bialek, so berichtet der 46 Jahre alte VfL-Trainer aus Österreich, war danach tief enttäuscht. „Ich habe ihm gesagt, dass er immer zu seinen Chancen kommt und dass er aufgrund seines Fleißes und seiner Qualität noch viele Tore erzielen wird.“ Vielleicht fällt sein nächstes schon am Samstag im Spiel bei Bayer Leverkusen (15.30 Uhr).

Nach Abpfiff dieser Partie in München erhielt Bialek zusätzlich Zuspruch aus berufenem Munde. Weltfußballer Robert Lewandowski schnappte sich seinen jungen Landsmann. Gut möglich, dass auch der beste Bundesliga-Stürmer der vergangenen Dekade ein paar Tipps für den aufstrebenden Bialek übrig hatte. Mit Glasners und Lewandowskis Worten im Rücken machte sich der Sommer-Neuzugang, der für fünf Millionen Euro Ablöse aus Lubin gekommen war, auf zu neuen Taten. Und in Mainz erfüllte sich Glasners, zugegeben nicht besonders gewagte Prophezeiung: Bialek traf zum 1:0 und schaffte für die Wolfsburger in einem komplizierten Spiel Klarheit.

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Einstellung stimmt

Entstehung und Ausführung des Treffers spiegeln die offensive Idee des VfL gut wider: Ballgewinn durch Ridle Baku, kurzer Pass zu Maximilian Arnold, dessen Zuspiel in die Tiefe Bialek mit dem ersten Kontakt verwertete und zum Jubeln die Arme ganz weit ausstreckte. Schaut her, hier bin ich. Bialek ist spätestens jetzt in der Bundesliga angekommen.

Überraschend kommt diese Entwicklung nicht. Vom ersten Training an hat der Pole seinen Torriecher unter Beweis gestellt: mit links, mit rechts, mit dem Kopf oder irgendeinem anderen Körperteil – Bialek erkennt gefährliche Situationen und fackelt nicht lange. Dabei hilft ihm nicht nur seine gute Technik, sondern auch seine Physis. Nur in seinem Gesicht lässt sich erkennen, wie jung er noch ist. Körperlich kann es der 1,91m lange Stürmer aber schon mit den stärksten Verteidigern der Liga aufnehmen.

Kaltschnäuzigkeit einmal mehr bewiesen

Dass ihm von nun an nicht alles gelingen wird, ist klar. Formschwankungen sind einkalkuliert. Aber die Einstellung stimmt. „Bartosz ist in jeder Trainingseinheit voll engagiert und will Tore schießen, daher ist er oftmals in engen Spielen unsere erste Wechseloption. Unser Vertrauen“, sagt Glasner, „hat er zu 100 Prozent zurückgezahlt.“

Gleiches gilt für Wout Weghorst – seit zweieinhalb Jahren. Der Lange aus den Niederlanden (1,97m) hat sich zu einem der besten Stürmer der Bundesliga entwickelt und VfL-Geschichte geschrieben. Nie zuvor hat ein Wolfsburger bereits zwölf Tore nach der Hinrunde erzielt. „Solche Rekorde tun jedem Stürmer gut“, sagt Glasner. In Mainz bewies Weghorst sein Näschen, erlief einen zu kurz geratenen Rückpass des Verteidigers und lupfte den Ball herrlich zum 2:0 in den Kasten. „Er hat seine Kaltschnäuzigkeit einmal mehr bewiesen“, lobt der VfL-Trainer.

Guter Ruf in der Branche

Bialek und Weghorst treffen und spielen sich in den Vordergrund – was automatisch andere in den Hintergrund schiebt. Hier trifft es Daniel Ginczek. Der 29 Jahre alte Stürmer kann nur zusehen, wie die Konkurrenten glänzen. „Das ist eine neue Situation für ihn“, sagt Glasner. Denn immer wenn Ginczek in seiner Karriere fit war, hat er auch gespielt. Jetzt bremst ihn eine Rückenverletzung aus. „Er wird in Leverkusen ausfallen“, sagt Glasner, der sich Ginczek in Bestform wünscht. „Aber es ist schwer, die Mitspieler zu erreichen, wenn immer wieder Verletzungen dazwischenkommen. Darunter leidet er, und darunter leide ich.“ Ein dritter Stürmer in guter Verfassung würde den Wolfsburger Angriff noch verbessern.

Ginczek ist erfahren genug, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Andere Bundesliga-Vereine beschäftigen sich mit ihm. Schalke 04 hatte sich um seine Dienste bemüht, aber eine Einigung kam nicht zustande. Der 1. FC Köln soll an einem Leihgeschäft interessiert sein. Das zeigt: Der 29-Jährige genießt einen guten Ruf in der Branche, seine Qualitäten auf dem Rasen und abseits des Platzes sind unbestritten. Vielleicht verlässt er den VfL im Winter noch. „Aber bisher ist er noch nicht mit einem Transferwunsch auf mich zugekommen“, sagt Glasner. Muss Ginczek allerdings auch gar nicht. Die Personalverantwortung tragen Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer.

Auflösung am Samstag

In Leverkusen fehlt Ginczek den Wolfsburgern sicher, auch Jérôme Roussillon (Nachwirkungen einer Corona-Infektion) und Jeffrey Bruma (Quarantäne) sind nicht dabei, um die große Herausforderung des VfL zu meistern, die dem Team in dieser Saison noch nicht gelungen ist: einen Gegner aus den oberen Tabellenregionen zu besiegen. In Mönchengladbach (1:1), Dortmund (0:2) und München (1:2) waren die Grün-Weißen nah dran. Bei den Bayern musste Glasner Bialek noch trösten. Wird er ihn nach den 90 Minuten bei Bayer beglückwünschen? Die Auflösung folgt am Samstag.

In Leverkusen fehlt Ginczek den Wolfsburgern sicher, auch Jérôme Roussillon (Nachwirkungen einer Corona-Infektion) und Jeffrey Bruma (Quarantäne) sind nicht dabei, um die große Herausforderung des VfL zu meistern, die dem Team in dieser Saison noch nicht gelungen ist: einen Gegner aus den oberen Tabellenregionen zu besiegen. In Mönchengladbach (1:1), Dortmund (0:2) und München (1:2) waren die Grün-Weißen nah dran. Bei den Bayern musste Glasner Bialek noch trösten. Wird er ihn nach den 90 Minuten bei Bayer beglückwünschen? Die Auflösung folgt am Samstag.