Baku kehrt mit dem VfL Wolfsburg erstmals nach Mainz zurück

Rückkehr nach Mainz: Ridle Baku vom VfL Wolfsburg spielte 13 Jahre für den FSV. Am Dienstag ist er erstmals wieder in der Heimat.

Wer sein gesamtes Leben nur bei einem Verein gespielt hat, betritt mit einem Wechsel erst einmal Neuland, muss sich zurechtfinden, einleben und einrichten. Ridle Baku hat diesen Prozess im Eiltempo abgeschlossen, spielt und spricht, als ob er schon immer für den VfL Wolfsburg gespielt hätte. Doch am Dienstag unternimmt der 22-Jährige eine Reise in die Vergangenheit. Zusammen mit den Grün-Weißen ist er in der Bundesliga ab 20.30 Uhr zu Gast beim FSV Mainz 05. Also dort, wo der Flügelflitzer zuvor 13 Jahre lang gespielt hatte.

Bis zu seinem Wechsel nach Wolfsburg am 1. Oktober 2020 kannte Baku nur Mainz. Als Mensch, denn er wurde in der pittoresken Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz geboren, nachdem die Familie 1992 aus Zaire, der heutigen DR Kongo, geflohen war. Aber auch als Fußballer. 2007, mit neun Jahren, begann er bei den 05ern, Fußball zu spielen. Er marschierte durch die Jahrgänge, bis er 2018 dort ankam, wo jeder hin will, es aber die wenigsten hin schaffen: im Profiteam. Und nur zwei Jahre später bezahlte der VfL 10 Millionen Euro für Bakus Dienste.

Baku: „Das wird sehr emotional“

Das alles muss man wissen, um die Bedeutung der Rückkehr dieses jungen Mannes an seine alte Wirkungsstätte richtig einzuschätzen. Hier kommt keiner „nach Hause“, der dort mal für ein paar Jahre gekickt hat. Sondern einer, für den Mainz tatsächlich die Heimat ist. „Das wird sicher ein sehr emotionales Spiel“, macht Baku aus seinen Gefühlen kein Geheimnis. „Schließlich habe ich meine gesamte Jugend in Mainz verbracht.“ Der Großteil der Familie lebt auch weiterhin dort. Wären am Dienstag Zuschauer zugelassen, der Wolfsburger müsste wohl einige Karten besorgen.

Bei einer solch großen Verbundenheit ist es logisch, dass Baku den Werdegang seines Ex-Klubs auch aus der Ferne intensiv verfolgt. Was er sah, machte ihn nicht froh. Schließlich lassen sich emotionale Verbindungen nicht von jetzt auf gleich lösen. „Die Entwicklung ist aktuell nicht so positiv“, fasst der 22-Jährige zusammen und untertreibt damit ziemlich. Die Mainzer stehen auf einem Abstiegsplatz, haben erst sieben Punkte nach 16 Spielen. Das 1:1 am Samstag in Dortmund war ein Hoffnungsschimmer. Doch vieles deutet auf den zweiten Bundesliga-Abstieg nach 2007 hin.

Mainz holte Stallgeruch

„Sie haben einige Strukturen verändert. Ich hoffe, sie bekommen noch die Kurve“, drückt Baku dem FSV die Daumen und meint das zutiefst ehrlich. Sein Ex-Klub hat in den vergangenen Tagen einmal feucht durchgewischt. Der langjährige Manager Christian Heidel kehrte als neuer Sportvorstand zurück. Martin Schmidt, erst Trainer bei den 05ern, dann in Wolfsburg und zuletzt in Augsburg, ist neuer Sportdirektor. Und als Coach holten die Rheinhessen ihren ehemaligen Spieler und Nachwuchstrainer Bo Svensson heim. Mehr Stallgeruch geht nicht.

Auch Baku hofft, dass dies die richtigen Weichenstellungen waren. „Auf jeden Fall können sich der Verein und die Stadt damit identifizieren“, sagt der VfL-Profi, der die Mannschaft eigentlich gut gerüstet sieht für den Abstiegskampf. Was wiederum heißt, dass es für seine Wolfsburger alles andere als einfach wird am Dienstagabend. „Ich weiß es ja selbst am besten: Die Mainzer sind immer unangenehm zu bespielen, spielen gern auf Konter. Haben sie einen guten Tag, ist es schwer, dort Punkte zu holen“, erklärt Baku.

Baku verteidigt seinen Wechsel

Trotz seiner Gefühle für den FSV und für Mainz: Der 22-Jährige ist überzeugt, mit seinem Wechsel zum VfL genau den richtigen Schritt gemacht zu haben. Er hat sich auf Anhieb und ohne Anlauf einen Stammplatz im Team erobert, spielt mit seiner Mannschaft um einen Europapokal-Platz und ist zudem deutscher A-Nationalspieler geworden. „Ich bin sehr, sehr zufrieden, wie es aktuell läuft“, sagt Baku, der daher nicht drumherum kommt, festzustellen: „Es war der richtige Zeitpunkt, um Mainz zu verlassen.“

Dass er nach 13 Jahren den Verein wechselt, kam jedoch nicht überall gut an. Über soziale Medien bekam Baku Gegenwind aus dem Mainzer Umfeld und der Fanszene zu spüren. Auch deshalb, weil der Wechsel erst nach Saisonbeginn über die Bühne ging. Aber das hatte er erwartet, wie er erklärt. „Man kann es nicht jedem Recht machen“, sagt der gebürtige Mainzer weise. „Vielleicht war der Zeitpunkt nicht ideal. Aber ich habe auch an meine Karriere gedacht und wollte vorankommen.“ Ehrliche Worte, die Bakus emotionalen Zwiespalt zeigen.

Wird er bei einem Tor jubeln?

Am Dienstag steht für den 22-Jährigen nun die erste sportliche Rückkehr in die Heimat an. Mit einer klaren Zielvorgabe: Gegen den Abstiegskandidaten müssen drei Punkte her. Noch wartet der VfL auf den ersten Sieg 2021. Zuletzt gab’s ein 2:2 gegen RB Leipzig – mit Baku auf dem rechten Flügel. Dort wird er aller Voraussicht nach auch in Mainz wieder spielen. Und was passiert, wenn er in der Heimat trifft? Wird er jubeln oder ist dazu der Respekt zu groß? „Puh, das Szenario bin ich noch gar nicht durchgegangen“, sagt Baku. Aber wer ihn und seinen Lebenslauf kennt, der dürfte die Antwort auf diese Frage vermutlich kennen.