VfL-Ziel: Mehr Effektivität für eine erfolgreiche Reifeprüfung

Mehr Effektivität vor dem Tor soll her: Da ist auch Stürmer Wout Weghorst (in Grün), hier im Duell mit dem Ex-Wolfsburger Robin Knoche (rechts), gefragt. Der VfL erwartet am Samstag RB Leipzig.

Wolfsburg. Die Wolfsburger wollen gegen RB Leipzig ihre Heimserie in der Fußball-Bundesliga ausbauen. Glasner: Entwicklung soll in Ergebnissen messbar sein.

Drittes Fußball-Bundesliga-Spiel 2021 für den VfL Wolfsburg, zum dritten Mal geht’s gegen ein Team, das in der Tabelle über den Grün-Weißen steht. 0:2 in Dortmund, 2:2 bei Union Berlin – so ist die Elf von Trainer Oliver Glasner in den zweiten Saisonabschnitt gestartet. Nun steht am Samstag ab 15.30 Uhr gegen RB Leipzig das erste Heimspiel des neuen Jahres an. Die Wolfsburger sind guten Mutes, gegen das Top-Team aus Sachsen eine erfolgreiche Reifeprüfung ablegen zu können – und zwar auch deshalb, weil die Spieler zu Hause schlafen dürfen.

Normalerweise war der Ablauf in der Vergangenheit so, dass die VfL-Profis am Abend vor einem Heimspiel Quartier im noblen Ritz-Carlton in der Autostadt bezogen. Das tun sie mittlerweile nicht mehr. „Ich erachte das nicht mehr als sinnvoll“, erklärt Glasner kurz und knapp. Stattdessen treffen sich seine Spieler morgens zum gemeinsamen Frühstück im VfL-Center. Ab dann ist der Ablauf bis zum Anpfiff jedoch derselbe. Doch das Ergebnis der Umstellung kann sich sehen lassen.

Zu Hause schlafen führt zu Punkten

Denn seitdem die VfL-Profis die Nacht zuvor zu Hause verbringen, ist noch kein Heimspiel verloren gegangen. Mehr noch: Die vergangenen fünf Spiele in der VW-Arena wurden gewonnen. Eine längere Serie hat aktuell kein anderer Bundesligist. Glasner sagt dazu mit einem leichten Schmunzeln: „Das beste Bett sollte immer das zu Hause sein. Und die Nacht bei der eigenen Frau oder Freundin tut den Spielern offenbar gut.“ Manchmal sind es eben die Kleinigkeiten, die entscheiden.

Doch natürlich führt ein gesunder Schlaf nicht allein und automatisch zu guten Ergebnissen auf dem Platz. Der VfL ist auch deshalb das drittstärkste Heimteam der Liga, weil es den Spielern in ihrem „Wohnzimmer“ augenscheinlich leichter fällt, in engen Duellen den einen Schritt zusätzlich zu machen, der den Sieg bringt. Und eng waren alle Heimspiele. 0:0, 0:0, 2:1, 2:1, 5:3, 2:1 und 1:0 – das sind die bisherigen Ergebnisse in der VW-Arena. Von der Platte gefegt hat der VfL keinen Gegner. Er musste sich alles hart erarbeiten.

Glasner will Ergebnisse sehen

Das ist auch Glasners Mantra. Der Österreicher sieht die Entwicklung seines Teams, vor allem auch in den Duellen mit den Top-Teams. Zwar sprang gegen die in dieser Saison noch kein Sieg heraus, aber der Abstand ist sehr wohl kleiner geworden. „Das ist im Spielverlauf so, aber in den Resultaten ist es nicht messbar“, sagt Glasner. Das Ziel sei nun, beginnend gegen Leipzig, den Reifeprozess sichtbar zu machen – durch einen Sieg. „Das ist jetzt der nächste Schritt, es in Ergebnisse umzumünzen“, erklärt der 46-jährige Trainer, der nachschiebt: „Aber das ist nicht so einfach.“

Glasner erinnert an die hohe Qualität, die sich im oberen Tabellendrittel vor dem VfL tummelt. Die Bayern seien immerhin der amtierende Champions-League-Sieger, Gegner Leipzig stand im Halbfinale der Königsklasse, und zusammen mit Dortmund und Mönchengladbach haben es diese Klubs erneut ins Achtelfinale des größten europäischen Vereinswettbewerbs geschafft. „Das sind alles tolle Mannschaften, die der Liga ihren Stempel aufgedrückt haben, und denen wir einen kleinen Schritt nähergekommen sind“, fasst Glasner zusammen.

Aus Leipzig kommt Lob

Auch in Leipzig ist der Reifeprozess in Wolfsburg registriert worden. RB-Coach Julian Nagelsmann erklärt: „Der VfL hat seit Saisonbeginn eine tolle Entwicklung hingelegt. Sie sind das Team mit den meisten intensiven Läufen, haben klare Abläufe in der Defensivarbeit und lassen nur wenige Konter zu.“ Für den erst 33-Jährigen ist es bereits das elfte Duell mit dem VfL. Nur zwei hat er verloren, beide noch mit seinem Ex-Klub 1899 Hoffenheim.

Die Gegner, aber auch die Wolfsburger selbst, sehen das Team auf dem richtigen Weg – hin zu einem Dauergast im oberen Tabellendrittel. Aber, sagt Glasner, „es gibt noch Verbesserungspotenzial“. Als Beispiel nennt der Österreicher die Effektivität im Offensivspiel. Der VfL benötigt im Schnitt 8,42 Torschüsse, um einen Treffer zu erzielen. Die Teams, die in der Tabelle über den sechstplatzierten Grün-Weißen stehen, tun das auch deshalb, weil sie weniger Torschüsse brauchen.

Reifeprüfung gegen RB

So benötigen die Leipziger 5,38 Torschüsse, um zu treffen. Und der Tabellenführer in dieser Wertung ist derselbe, der die Bundesliga nach Punkten anführt. Der Rekordmeister aus München braucht lediglich 4,32 Torschüsse, bis der Ball im Netz zappelt. Der VfL liegt mit seinem Wert von 8,42 hier auf Platz 8. Daher ist die Steigerung der Effektivität auch der nächste logische Schritt in der Entwicklung – und gegen RB am Samstag steht wieder eine Reifeprüfung an.

