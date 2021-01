Um die Topklubs zu besiegen, fehlt dem VfL Wolfsburg noch etwas

Wolfsburg. Wie schon in München (0:2) klopft der VfL auch in Dortmund (0:2) an. Glasner moniert nach dem Spiel "Kleinigkeiten".

Nach den 90 Minuten im Signal-Iduna-Park war das gleiche Bild zu sehen, das es seit mehr als acht Jahren gibt, wenn der VfL Wolfsburg bei Borussia Dortmund antritt. Grün-Weiß trottet mit hängenden Köpfen in die Kabine, Schwarz-Gelb klatscht zufrieden ab. Im Dezember 2012 unter Lorenz-Günther Köstner hatte es letztmals einen VfL-Sieg bei der Borussia in der Bundesliga gegeben. Am Sonntagnachmittag hieß es nach Toren von Manuel Akanji (66. Minute) und Jadon Sancho (90. + 1) wieder einmal 2:0 für den BVB.

Dabei war das Wolfsburger Team von Oliver Glasner wie schon beim 1:2 in München nah dran, ein Spitzenteam zu besiegen. Nur: Nah dran ist nicht genug. Auch der Trainer fühlte sich an die Partie beiden Bayern erinnert. „Es fehlen Kleinigkeiten, um die Topspiele auswärts zu gewinnen“, sagte er. „Wir müssen in allen Bereichen top sein.“ Konkret: „Vorne haben wir die Chancen nicht verwertet, und hinten waren wir einmal unachtsam.

VfL überrannte den BVB

Das darf man sich in keinem Bereich erlauben.“ Glasner streicht ein positives Gefühl heraus: „Wir kommen einem Sieg immer einen Schritt näher. Wir müssen dranbleiben, dürfen nicht nachlassen.“ In den ersten zehn Minuten erlebten die Dortmunder das, was in der Silvesternacht verboten war: ein Feuerwerk. Der VfL überrannte den BVB aus seinem zweikampfstarken zentralen Mittelfeld heraus, Yannick Gerhardt, Xaver Schlager und Maximilian Arnold drückten der Partie ganz fest ihren Stempel auf. Die Männer aus dem Maschinenraum gewannen viele Bälle, aus denen sich umgehend einige vielversprechende Möglichkeiten ergaben: Schlager zielte erst nicht genau genug (5.), Gerhardts Schuss wurde dann von Mats Hummels‘ Oberschenkel noch entscheidend abgelenkt (6.), und Ridle Bakus Fernschuss fehlten Kraft und Präzision (7.).

Dennoch: Der BVB schwamm mächtig, weil der VfL voll da war. Bemerkenswert war Glasners Personalentscheidung in jenem Maschinenraum. Denn der Vorarbeiter,Josuha Guilavogui, blieb zunächst auf der Bank. Weil der 30 Jahre alte Franzose eher als defensiver Stratege glänzt, war die Wahl des Trainers auf Gerhardt gefallen, dessen Läufe hinter die DortmunderAbwehrkette diese in große Unruhe versetzten und einige freie Räume ermöglichten. Der Schachzug des 46 Jahre alten Österreichers zahlte sich zu Beginn aus, der BVB schien mit dieser Personalie nicht gerechnet zu haben. Glasners Team allerdings schlug aus der fulminanten Startphase kein Kapital. „Wenn man aus Dortmund etwas mitnehmen will“, sagte Arnold nach der Partie, „dann muss man in jeder Aktion hochkonzentriert sein und ein Tor machen.“

Qualität des Spiels flachte ab

Marco Reus beendete die Wolfsburger Sturm- und Drangzeit mit seiner Chance in der 10. Minute. Zwar entstand auch aus der Möglichkeit des BVB-Kapitäns kein Tor, aber sie wirkte wie ein Wachmacher für Reus‘ Mannschaft, die fortan deutlich aggressiver zu Werke ging – und ihrerseits in der Partie ankam. Wenn auch mit Verzögerung. Wegen einiger Unterbrechungen flachte die enorm hohe Qualität des Spiels Mitte der ersten Hälfte ab, erst gegen Ende nahm sie wieder Fahrt auf: Zunächst köpfte Wout Weghorst zu unplatziert (41.), dann scheiterten Erling Haaland, Jadon Sancho und erneut Reus an den konzentrierten Wolfsburgern.

Das 0:0 zur Pause war ein gerechtes Ergebnis, da sich die Dortmunder nach dem VfL-Feuerwerk enorm steigerten. Hälfte 2 begann wie die erste geendet war: mit einer BVB-Chance. VfL-Keeper Koen Casteels entschärfte den Schuss Haalands jedoch stark (53.). Danach tauchte Weghorst für den VfL zweimal gefährlich vor dem Dortmunder Tor auf, schaffte aber ebenfalls keinen Treffer. Bis dahin waren sich beide Teams auf Augenhöhe begegnet. Doch mit einem Standard in der 66. Minute übernahm die Borussia die Führung.Sancho hatte perfekt auf Akanji serviert, der Casteels keine Chance ließ und zum 1:0 einköpfte. Keine fünf Minuten später dasselbe Bild: Flanke Sancho, Kopfball Akanji – doch diesmal ging der Ball am VfL-Tor vorbei. Die Wolfsburger erholten sich von dem Tiefschlag, kamen gegen Ende der Partie nocheinmal auf und drängten auf den Ausgleich. Doch mit dem letzten Angriff des Spiels machte Sancho mit dem 2:0 den Deckel drauf.

Mangelnde Chancenverwertung

Wie schon vor Weihnachten in München, wo die Wolfsburger eine noch fürchterlichere Bilanz aufweisen als in Dortmund, schnupperte Glasners Mannschaft mindestens an einem Punktgewinn. Marcel Schäfer sprach wie schon Arnold die mangelnde Chancenverwertung seiner Mannschaft an. Dazu kritisierte der Sportdirektor: „Wir müssen in der zweiten Hälfte aktiver sein.“ Dass die Dortmunder dann ausgerechnet eine Standardsituation zur spielentscheidenden Aktion nutzten, „war sehr, sehr bitter für uns“, so Schäfer. Denn die Kopfballstärke des BVB ist bekannt.

Die jüngsten beiden Auswärtsspiele haben die Wolfsburger verloren und mussten in der Tabelle sowohl den BVB als auch Union Berlin, den nächsten Gegner, vorbeiziehen lassen. Doch sowohl in München als auch in Dortmund war etwas drin für den VfL. „Wir stehen verdient da oben“, sagte Schäfer mit Blick auf Rang 6. „Es gab Gründe dafür, dass es in Dortmund leider nicht zum Sieg gereicht hat. Die arbeiten wir auf und machen es besser.“Die nächsten Gegner in der Liga heißen Union Berlin und RB Leipzig. Glasner hofft, dass seine Mannschaft dann den geforderten letzten Schritt für den Sieg geht.