Bruma: Überraschungs-Comeback als letzter VfL-Akt?

Jeffrey Bruma (links, mit Wout Weghorst) stand aufgrund zahlreicher Ausfälle gegen Sandhausen erstmals in dieser Saison beim VfL im Kader, und dann sogar in der ersten Elf. Beim 4:0 gegen den Zweitligisten machte er seine Sache ordentlich.

Wolfsburg Der Niederländer rutschte im DFB-Pokal wegen zahlreicher Ausfälle beim VfL Wolfsburg sogar in die Startelf. Spätestens am Saisonende muss er gehen.

18 Möglichkeiten hatte es seit Jeffrey Brumas Rückkehr zum VfL Wolfsburg gegeben, den Niederländer einmal für den Wolfsburger Fußball-Bundesligisten auflaufen zu lassen – oder ihm zumindest zu einem Kaderplatz zu verhelfen. Doch der 29-Jährige war für Oliver Glasner kein Thema mehr, nachdem er von seiner Leihstation beim FSV Mainz 05 an den Mittellandkanal zurückgekehrt war. Bis Mittwochabend, als der ehemalige Nationalspieler aufgrund der zahlreichen Ausfälle, die vor allem die Innenverteidigung betrafen, plötzlich sogar in der Startelf gefragt war und beim 4:0 in der 2. Runde des DFB-Pokals einen ordentlichen Auftritt gegen einen zugegebenermaßen harmlosen SV Sandhausen aus der 2. Liga hinlegte.

VfL-Coach Glasner voller Lob für Bruma

Man könnte auch sagen, es war so etwas wie eine persönliche Weihnachtsgeschichte für den bisher Nichtbeachteten. Kein Gegentor kassiert, nach kurzer Warmlaufphase weitgehend souverän gespielt und trotz früher gelber Karte in der 26. Minute nicht in die Bredouille gekommen, vom Platz gestellt zu werden. Auch Glasner war voll des Lobes für Bruma: „Für Jeff war es sehr schwierig. Er war noch gar nie im Kader. Ich habe das aber schon mal vor ein paar Wochen erwähnt: Er verhält sich im Training sehr professionell und gibt sein Bestes. Deswegen hatte ich auch überhaupt keine Bedenken, Jeff nach dem kurzfristigen Ausfall von Maxence Lacroix spielen zu lassen.“

Dennoch mussten in der Innenverteidigung der Wolfsburger Vierer-Abwehrkette erst die gesetzten Maxence Lacroix, John Anthony Brooks sowie Tim Siersleben ausfallen, um noch einmal die Chance zu bekommen, überhaupt in den Kader zu rutschen. Dass es für die Startelf reichte, lag dann auch daran, dass Yannick Gerhardt und Kapitän Josuha Guilavogui wegen der schwerwiegenden Ausfälle im defensiven Mittelfeld – hier fehlten die gesetzten Maximilian Arnold und Xaver Schlager – hier gebraucht wurden. Glasner lobte das Saisondebüt dann als „sehr gut“.

Pokalsieg könnte Brumas letztes Spiel für den VfL Wolfsburg gewesen sein

Für den österreichischen Trainer ist auch das ein Zeichen, wie gut der VfL als Mannschaft harmoniert: „Egal in welcher persönlichen Situation ein Spieler ist, versucht er der Mannschaft zu helfen. Und umgekehrt unterstützt die Mannschaft auch jeden einzelnen Spieler.“ Und das, so betont Glasner, „ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um erfolgreich Fußball zu spielen.“

Die 90 Minuten gegen Sandhausen, es könnten nach insgesamt viereinhalb Jahren Vertrag in Wolfsburg inklusive zweier halbjähriger Leihen (zu Schalke und eben Mainz) die letzten für Bruma im VfL-Trikot gewesen sein. Das Arbeitspapier des Niederländers läuft nach der Saison aus, der Wolfsburger Bundesligist wird es nicht verlängern. Eventuell, wenn sich ein Interessent findet, bricht Bruma seine Zelte sogar schon in der Winter-Transferperiode ab. Gegen Sandhausen durfte er hierfür noch einmal ein bisschen Eigenwerbung betreiben.