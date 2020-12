VfL Wolfsburg: Bei Brooks ist es ein Wettlauf mit der Zeit

Reicht die Zeit für John Anthony Brooks? Der Innenverteidiger des VfL Wolfsburg kehrte vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag (18 Uhr) gegen den VfB Stuttgart zwar ins Training zurück. Aber ob er spielen kann, entscheidet sich kurzfristig.

Das Spiel in München am Mittwoch (1:2) hatte Brooks wegen Rückenproblemen verpasst. Ihn ersetzte Marin Pongracic, der bei seinem ersten Ligaeinsatz der Saison nach 78 Minuten völlig ausgepowert ausgewechselt werden musste. Muss der Kroate nun gleich zwei Spiele in einer Woche bestreiten? VfL-Trainer Oliver Glasner äußerte sich am Freitag skeptisch zu den Einsatzchancen Brooks’, sagte über dessen Trainings-Comeback: „Es war nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Bei ihm müssen wir weiter abwarten.“

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Arnold und Schlager drohen Sperren

Ansonsten kann der Österreicher auf den selben Kader setzen wie in München – und einen Grund, viel zu ändern, hat er nicht. Bedeutet: Wahrscheinlich wird der wiedergenesene Kapitän Josuha Guilavogui erst einmal auf der Bank Platz nehmen müssen. Denn Maximilian Arnold und Xaver Schlager machten es zuletzt mehr als ordentlich im zentralen Mittelfeld. Allerdings stehen beide vor der Bundesliga-Jahresfinale gegen Stuttgart bei vier gelben Karten. Daher kommt Guilavoguis Chance vielleicht eher als gedacht.

tik