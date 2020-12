Renato Steffen hat sich in diesem Jahr zum Stammspieler des VfL Wolfsburg entwickelt. War der Schweizer Flügelstürmer in den Jahren zuvor unter allen Trainern zumeist Joker, hat sich der 29-Jährige nun unter Oliver Glasner zu einem nahezu unverzichtbaren Teil der Startelf entwickelt.

Der VfL-Trainer aus Österreich schätzt Steffens Einsatzfreude, taktische Verlässlichkeit und Kreativität in der Offensive. Daher stand Steffen in den jüngsten sechs Bundesliga-Spielen in der VfL-Startelf. Zuvor war er wegen einer Corona-Infektion kurzzeitig außer Gefecht gewesen. Jetzt müssen die Wolfsburger allerdings erneut auf den Angreifer verzichten. „Er hat sich bei einem Schuss im Training verletzt“, sagt Glasner. Die Muskulatur der Adduktoren sei betroffen. „Ich hoffe, er steht uns bis Weihnachten noch zur Verfügung“, sagt der Trainer. Er hat fürs Bundesliga-Spiel am Freitag (20.30 Uhr, Dazn) gegen Eintracht Frankfurt drei Möglichkeiten, Steffen zu ersetzen.

Personaltausch: Felix Klaus hat in dieser Saison schon fünf Bundesliga-Partien für den VfL absolviert, zunächst als Rechtsverteidiger in Freiburg (1:1), zuletzt aber als Joker für die Offensive. Der 28-Jährige hat seit seinem Wechsel 2018 allerdings in 51 Spielen erst ein Tor für den VfL erzielt. Seine Wahl käme daher überraschend.

Joao Victor (51 Spiele, sieben Tore) weist eine deutlich bessere Bilanz auf als Klaus, war zuletzt beim 2:2 in Köln wegen einer Fußverletzung allerdings ausgefallen. Gegen Frankfurt soll der 26 Jahre alte Brasilianer aber wieder mitwirken können. Von Beginn an?

Personaltausch mit Rochade: Für Steffen könnte auch Ridle Baku auf dem rechten Angriffsflügel spielen. Der Neuzugang aus Mainz, der in seinen ersten Wochen beim VfL als Rechtsverteidiger begeisterte, wurde von Glasner im Training schon in der offensiven Reihe getestet. Bakus Posten als Rechtsverteidiger könnte dann der wiedergenesene Kevin Mbabu übernehmen.

Die Variante hat nicht nur besonderen Charme, weil Baku einige Offensivqualitäten mitbringt, sondern auch, weil die beiden Abwehrspezialisten Mbabu und Baku dann im Verbund Frankfurts Linksaußen Filip Kostic bearbeiten könnten. Die Kreise des Serben einzuschränken, ist einer der Schlüssel, um die Eintracht zu besiegen.

Taktiktausch: Glasner könnte von seinem zuletzt praktizierten 4-2-3-1 auf ein 4-3-3 oder 4-4-2 mit Mittelfeldraute wechseln. Kapitän Josuha Guilavogui ist wieder zurück auf dem Rasen. Er könnte den defensiven Part im zentralen Mittelfeld übernehmen, Xaver Schlager und Maximilian Arnold eine Position in die Offensive rutschen. Josip Brekalo und Wout Weghorst sind im Angriff gesetzt, Maximilian Philipp hat ebenfalls gute Karten auf eine Startelfnominierung. Als personelle Optionen für diese Taktikvarianten stehen auch Daniel Ginczek und Bartosz Bialek bereit.

Klar ist: Glasner hat Optionen, um Steffen zu ersetzen. Auch Admir Mehmedi (Achillessehne) und Yunus Malli (Rücken) fallen aus.