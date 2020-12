VfL Wolfsburg: Profivertrag für Eigengewächs Siersleben

47 Tore in drei Jahren: Warum reicht’s nicht für Oranje?

Am Freitag gibt’s das Treffen der Comeback-Könige

Der VfL Wolfsburg stattet ein Nachwuchstalent mit einem Profivertrag aus. Tim Siersleben, seit der B-Jugend im Klub, hat einen Kontrakt bis 2024 unterschrieben. Sein ursprünglicher wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Die VfL-Verantwortlichen trauen dem 20-Jährigen zu, sich dauerhaft im Bundesliga-Team durchzusetzen.

Seit der laufenden Spielzeit gehört Siersleben, gebürtiger Magdeburger, bereits fest zum Kader von Trainer Oliver Glasner. Zu einem Einsatz in der 1. Liga hat es zwar noch nicht gereicht. Aber er gehörte meist zum Spieltags-Kader – und hat damit schon Jeffrey Bruma überholt. Der Niederländer, 2016 für 11,5 Millionen Euro Ablöse aus Eindhoven gekommen, stand noch nicht einmal in dieser Saison im Aufgebot.

„Das Vertrauen freut mich riesig“

„Ich bin überglücklich und ehrlich gesagt ein Stück weit auch stolz. Hätte mir jemand, als ich vor vier Jahren herkam, angeboten, in Wolfsburg zum Profi zu werden, hätte ich das sofort unterschrieben“, sagt Siersleben. „Über das Vertrauen, das der Verein in mich setzt, freue ich mich riesig. Ich fühle mich hier unheimlich wohl.“

Siersleben ist jetzt Profi – und tritt damit auch in familiäre Fußstapfen. Vater Frank absolvierte zu DDR-Zeiten 299 Oberliga-Spiele für den 1. FC Magdeburg. Nun will der Junior sich durchsetzen. „Tim hat sich in allen Jahrgangsstufen mit Nachdruck empfohlen und ist mittlerweile im Profikader mit dabei. Mit seinen beharrlichen Leistungen und seinem Fleiß hat er sich diesen Vertrag redlich verdient“, traut ihm VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer das auch zu.

tik