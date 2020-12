Am Freitag gibt’s das Treffen der Comeback-Könige

Der VfL Wolfsburg stellte am Samstag in Köln einmal mehr seine Comeback-Qualitäten unter Beweis. Zweimal lag die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner gegen den 1. FC zurück, beide Mal schafften die Grün-Weißen noch den Ausgleich. Erst durch Maximilian Arnold, dann durch Wout Weghorst. Kein Zufall. Denn es war bereits das fünfte Mal in dieser Saison, dass der VfL zunächst zurücklag und trotzdem am Ende noch mindestens einen Punkt mitnahm.

In vier Spielen gab es ein Remis, einmal nach Rückstand sogar einen Sieg. Das war beim spektakulären 5:3-Erfolg gegen Werder Bremen. Die Wolfsburger sind die Comeback-Könige der Liga – gemeinsam mit dem kommenden Gegner, der am Freitag von 20.30 Uhr an in der VW-Arena antritt (Dazn).

Denn Eintracht Frankfurt weist dieselbe Bilanz auf, punktete ebenso fünfmal trotz zwischenzeitlichen Rückstands. Am Wochenende musste das Team von Trainer Adi Hütter ausnahmsweise mal keinem Rückstand hinterherlaufen. Durch ein Tor von Daichi Kamada war die Eintracht gegen die Borussia aus Dortmund in Führung gegangen, hatte erst in der zweiten Hälfte den Ausgleich und 1:1-Endstand durch Supertalent Giovanni Reyna hinnehmen müssen.

Für die Hessen war’s bereits das siebte Remis im zehnten Saisonspiel. Dabei sagt Hütter, dass er „Unentschieden grundsätzlich gar nicht mag“. Nach dem 1:1 gegen den BVB, dem fünften Ligaremis in Folge (Vereinsrekord), sagte der österreichische Trainer: „Mir wäre es lieber, wir hätten dreimal verloren und viermal gewonnen. Dann wären wir viel weiter. Sieben Unentschieden in zehn Spielen gab es noch nie in meiner Karriere.“

Sind sich die Freitags-Kontrahenten in der Comeback-Disziplin ähnlich, unterscheiden sie sich gravierend in ihren Start-Fähigkeiten. Während Glasners Mannschaft oftmals direkt von Beginn an aufs Gas drückt und so beispielsweise gegen Hoffenheim (2:1) und Schalke (2:0) früh in Führung lag, brauchen die Frankfurter länger, um in die Gänge zu kommen. Bestes Beispiel: Gegen Union Berlin lag Hütters Team bereits nach sechs Minuten mit 0:2 zurück. Dass die Eintracht danach noch ein 3:3 erkämpfte, spricht für ihre Comeback-Qualitäten.

Um von Beginn an wache Spieler auf dem Rasen zu haben, veränderte Hütter die Abläufe vor dem Dortmund-Spiel. Die Spielbesprechung fand nicht wie gewohnt im Hotel, sondern erst 70 Minuten vor dem Anpfiff statt. „Um die Spannung hochzuhalten“, erklärte der Coach. Die Maßnahme zeigte Wirkung: Seine Mannschaft war gegen Dortmund von Beginn an da und ging durch Kamada in Führung. Erst im zweiten Durchgang musste sie sich der individuellen Klasse des BVB beugen, behielt aber zumindest den einen Zähler in Hessen.

Dennoch ist die Ausbeute mit 13 Zählern aus zehn Partien zu wenig für die Frankfurter, die sich insbesondere über die Punkteteilungen gegen Köln (1:1), Bielefeld (1:1) und Stuttgart (2:2) ärgern. Jetzt warten vor Weihnachten Wolfsburg, Mönchengladbach und Augsburg auf die Eintracht. „Hoffentlich nehmen wir mindestens sieben Punkte mit“, sagt Mittelfeldspieler Aymen Barkok. Los geht’s mit dem Spiel am Freitagabend. Klar ist: Wer in Führung geht, darf sich nicht zu sicher sein. Denn es treffen die Comeback-Könige der Liga aufeinander.