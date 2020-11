Das denken die Fans über den Zoff beim VfL Wolfsburg

Am Freitag soll es soweit sein. Dann setzen sich die sportlich Verantwortlichen des VfL Wolfsburg an einen Tisch, um herauszufinden, ob sie im Sinne des Bundesligisten noch an einem Strang ziehen. Auf der einen Seite der Trainer. Oliver Glasner hatte am vergangenen Freitag mit Kritik an der Transferpolitik seines Klubs für Aufsehen gesorgt. Auf der anderen Seite die sportliche Führung. Denn Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer waren alles andere als erfreut über die Aussagen ihres Trainers. Ausgang offen.

Eigentlich könnte beim VfL alles so schön sein. Sportlich glänzen die Grün-Weißen zwar nicht, aber sie sind in der Bundesliga noch unbesiegt und stehen nach dem 2:1-Erfolg gegen Hoffenheim am Sonntag auf Platz 6. Doch von eitel Sonnenschein ist der Bundesligist weit entfernt. Die Aussagen Glasners offenbaren ein tiefergehendes Problem im Zusammenspiel zwischen Trainer und sportlicher Leitung . Statt sich über die stabilen Auftritte der Mannschaft zu freuen, ist der VfL wieder unschön in den Schlagzeilen vertreten. Was sagen denn die Fans der Grün-Weißen dazu? Wir haben uns umgehört.

Kritik des Trainers nachvollziehbar

Lothar Hilmer ist der Vorsitzende des zweitgrößten Fanklubs, den Aller-Ohre-Wölfen. Er kann die Kritik des Trainers, der sich einen Spieler mit mehr Tempo und Tiefgang von seinen Vorgesetzten gewünscht hatte, nicht nachvollziehen. „Das ist ja auch ein Tadel für die Mannschaft gewesen“, sagt Hilmer. „Aber wir sind auf den Außen eigentlich gut besetzt. Als Trainer muss er etwas aus der Mannschaft machen können.“ Der Fanklub-Chef findet: „Es gehört sich nicht, so etwas, das man unter sechs Augen bespricht, in die Öffentlichkeit zu bringen.“

Anders sieht es Dorothea Nahrstedt , die als „Schilderfrau“ beim VfL bekannt ist. „Der Trainer hat absolut Recht, man sieht doch, dass so ein Spieler fehlt“, sagt die Gifhornerin. Nahrstedt hat Glasner im Trainingslager im Sommer 2019 in Österreich kennen- und schätzen gelernt. „Ich halte viel von ihm, er ist ein feiner Mensch . Keiner, der heuchelt, sondern der sagt, was er denkt“, erklärt Nahrstedt. Für sie ist klar: „Es ist richtig, dass er das gesagt hat. Ich stehe hinter ihm.“

Auch Schmadtke in der Kritik

Auch Michael Horst aus Adenbüttel teilt die Meinung Glasners. „Auf den offensiven Außen ist der VfL seit Jahren sehr schwach besetzt. Da fehlen Tempo und die Spieler, die für Überzahlsituationen sorgen, indem sie Eins-gegen-eins-Duelle gewinnen“, sagt der Ex-Trainer des Bezirksligisten FSV Adenbüttel Rethen. „Ich verstehe nur nicht, warum Glasner das zu dem Zeitpunkt öffentlich sagt. Aber Jörg Schmadtke ist ja bekanntlich nicht der einfachste…“

Auch Burkhard Wihl , am Trainingsplatz des VfL am Schlapphut zu erkennen, sieht die Rolle des Geschäftsführers kritisch: „Ich habe es schon bedauert, dass wir Bruno Labbadia als Trainer verloren haben. Und wo wollen wir jetzt hin? Wieder einen neuen Coach holen?“ Für Wihl ist klar: „Man muss Glasner nicht mögen. Aber ich habe die ganze Aufregung nicht verstanden. Herr Schmadtke soll nicht so dünnhäutig sein.“

Die Harmonie fehlt

Für Andreas Wochnik , ebenfalls in Vor-Corona-Zeiten ein regelmäßiger Trainingsgast der Wolfsburger, ist es „schade, dass es jetzt so eine Unruhe gibt“. Er sagt weiter: „Das ist ein sensibles Thema , da steckt bestimmt mehr dahinter. Auf jeden Fall ist es ein Zeichen, dass man nicht miteinander harmoniert.“

Für Bismarck Appiah hingegen steh fest: „Ich stehe fest zu Marcel Schäfer und Jörg Schmadtke. Sie machen gute Arbeit.“ Allerdings erklärt der 62-jährige VfL-Fan auch: „Der Trainer hat das Recht, das zu sagen. Schließlich will auch er den Erfolg und dafür braucht er die besten Leute . Dann freuen sich auch wir Fans.“

Wie oder ob es mit Glasner beim VfL weitergeht, entscheidet sich am Freitag. Bleibt der Österreicher Trainer in Wolfsburg? Oder sind die Differenzen mit der sportlichen Führung doch zu groß?