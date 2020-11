VfL Wolfsburg: So sieht Schmadtkes Trainerbilanz aus

Noch geht es im VfL-Center, der Schaltzentrale des Wolfsburger Bundesligisten, beschaulich zu. Einige Profis sind auf Länderspielreise, der Rest hat nach dem 2:1-Sieg am Sonntag gegen Hoffenheim vier freie Tage bekommen, muss erst am Freitag wieder auf dem Platz stehen. Für diesen Tag ist auch die Aussprache zwischen Trainer Oliver Glasner und der sportlichen Leitung des VfL um Geschäftsführer Jörg Schmadtke angesetzt. Schenkt man den öffentlichen Aussagen der Protagonisten Glauben, dann soll ein Trainerwechsel überhaupt nicht zur Debatte stehen. Oder kommt es anders?

Alle Wölfe-News direkt ins Postfach! Jetzt für den kostenlosen VfL-Wolfsburg-Newsletter anmelden und wöchentlich alle News zu den Wölfen ins Postfach bekommen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Auf jeden Fall wird sich Glasner erklären müssen. Seine Kritik an der Transferpolitik des Klubs unmittelbar vorm Hoffenheim-Spiel hat bei Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer für Verstimmung gesorgt. Das allein mag für eine Trennung zu wenig sein. Aber Glasners Aussagen scheinen immer mehr nur ein Symptom eines tieferliegenden Problems zu sein. Es geht um Kompetenzen, die geteilt werden müssen, auch um eine gestörte interne Kommunikation. Die Frage, die am Freitag im Mittelpunkt steht, ist die: Ist die Beziehung zu reparieren? Oder ist sie irreparabel beschädigt?

Schmadtke: „Bin kein Trainerkiller“

Was für eine weitere Zusammenarbeit spricht: Für Schmadtke gehört das Aushalten anderer Meinung und eine gewisse Reibung nach eigener Aussage dazu. Am meisten störte ihn der Zeitpunkt, das wird auch auf den Tisch kommen. „Aber deswegen schmeiße ich den Trainer nicht gleich raus. Ich bin kein Trainerkiller. Wir werden darüber reden“, sagte Schmadtke, der seit 2001 als sportlich Verantwortlicher im Profifußball-Geschäft mitmischt. Von den elf Trainern, mit denen der Ex-Profi in dieser langen Zeit zusammengearbeitet hat, hat er nur zwei tatsächlich entlassen – das ist keine „Killerquote“.

Getroffen hat’s zuerst einen Weltmeister von 1990. Als Sportdirektor von Alemannia Aachen beendete Schmadtke im November 2007 die Zusammenarbeit mit Guido Buchwald nach nur knapp vier Monaten wieder. Als Absteiger aus der Bundesliga war der Traditionsklub unter den Erwartungen in die neue Saison gestartet, zudem gab’s auch interne Differenzen. „Sturkopf traf auf Sturkopf“, schrieb die „Welt“. Buchwald trat nach, sagte in einem Interview, die Alemannia leide unter einer „Ein-Mann-Show“ – und meinte damit Schmadtke. Der nahm es gelassen, sagte der Aachener Zeitung: „Was der Ex-Trainer von sich gegeben hat, ist entlarvend und selbsterklärend. Ich werde diesen Stil nicht verfolgen.“

In Hannover musste Bergmann gehen

Die zweite Entlassung folgte tragischen Umständen. Im November 2009 nahm sich Hannovers Torwart Robert Enke das Leben, sein Todestag jährte sich erst am Dienstag zum elften Mal. 96 ging in der Folge sportlich auf Talfahrt, nach sieben sieglosen Spielen in Folge im Januar 2010 wurde Trainer Andreas Bergmann beurlaubt. Ihm wurde nicht mehr zugetraut, das Team wieder aufzurichten. Trotzdem lobte Schmadtke als Sportdirektor von 96 den Entlassenen: „Andreas Bergmann hat gute Arbeit geleistet und die Mannschaft gerade auch in der Phase nach der furchtbaren Tragödie um Robert Enke gefühlvoll geleitet.“ Es war eine Trennung, die den Umständen geschuldet war.

Die restlichen Trainerwechsel in Schmadtkes Amtszeiten wurden nötig, weil es Rücktritte gab oder Verträge ausgelaufen waren. Letzteres war bei Jörg Berger (Aachen, 2004) und bei Glasners Vorgänger in Wolfsburg, Bruno Labbadia, der Fall. Michael Frontzeck (Aachen, 2007) trat nach dem Abstieg aus der Bundesliga freiwillig zurück – und besonders kurios ist in diesem Zusammenhang die Personalie Dieter Hecking. Der Ex-Coach des VfL löste einst in Aachen seinen Vertrag nach drei Spieltagen auf, um nach Hannover zu wechseln. Das war 2006. Drei Jahre später folgte Schmadtke ihm zu 96, doch lange arbeiteten beide nicht zusammen. Im August 2009 legte Hecking sein Amt nieder – gegen den Willen des Sportdirektors und des Präsidenten Martin Kind.

Auch mit Stöger geriet Schmadtke aneinander

In seinen gut vier Jahren beim 1. FC Köln hatte Schmadtke nur mit einem Trainer zu tun. Peter Stöger und er begannen zeitgleich beim Karnevalsklub, den sie gemeinsam in die Erfolgsspur zurückführten. Doch am Ende war die Beziehung nicht mehr intakt, der FC stürzte ab, und Schmadtke verließ den Klub im Oktober 2017. Für Stöger war zwei Monate später Feierabend.

Dass der mitunter knurrige Rheinländer persönliche Differenzen dem Erfolg unterordnen kann, bewies er in Hannover in der Zusammenarbeit mit Bergmann-Nachfolger Mirko Slomka. Mehr als drei Jahre lang hielten es beide miteinander aus, obwohl es bereits nach wenigen Monaten gewaltig knirschte. Schmadtke erklärte das Verhältnis einst so: „Ich muss nicht jeden Tag mit ihm Erdbeertorte essen, und wir müssen uns auch nicht im Arm liegen. Wir arbeiten sauber und professionell zusammen.“ Allerdings sei es Fakt, „dass Mirko und ich nicht zusammen ein Wohnmobil mieten, durch Kanada fahren und Grizzlies jagen – das weiß jeder.“

Ein gemeinsamer Nenner wird gesucht

Mit Labbadia verhielt es sich beim VfL ähnlich. Dennoch wollte Schmadtke in ergebnisoffene Gespräche über eine Vertragsverlängerung gehen, aber Labbadia entschied sich zuvor dafür, Wolfsburg zu verlassen. Für ihn kam Glasner, mit dem der 56-Jährige nun aber auch wieder Differenzen hat und mit dem es am Freitag eine Aussprache geben soll. Dann wird im VfL-Center der kleinste gemeinsame Nenner gesucht, um die Zusammenarbeit fortzusetzen.