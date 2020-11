Josip Brekalo ist VfL Wolfsburg jetzt unersetzlich

Dieser Startelfeinsatz kam schon etwas überraschend: Nach fast zweiwöchiger Corona-Quarantäne und nur wenigen Einheiten mit den Kollegen stand Josip Brekalo am Sonntag in Berlin (1:1) von Beginn an für den VfL Wolfsburg auf dem Rasen. Für Oliver Glasner ist der 22 Jahre alte Kroate offenbar unersetzlich. „Ich spüre das Vertrauen des Trainers“, sagt Brekalo. „Und ich vertraue ihm auch.“

Im Wolfsburger Kader gibt es nur vier Spieler aus der Kategorie „Unersetzlich“. Keeper Koen Casteels, Kapitän Josuha Guilavogui, Maximilian Arnold und Topstürmer Wout Weghorst dürfen sich ihrer Stammplätze sicher sein, auch John Anthony Brooks und Ridle Baku entwickeln sich langsam dahin. Und wer die Zeichen des Berlin-Spiels deutet, der kann auch Brekalo mittlerweile in diese erlesene Gruppe zählen. In der kroatischen Nationalmannschaft gehört der Angreifer ebenfalls regelmäßig zur Stammelf. In seinen beiden Teams spielt Brekalo derzeit eine wichtige Rolle – und das bekam er nicht geschenkt. „Das ist das Ergebnis eines Prozesses“, sagt er. „Ich habe mir das mit Engagement verdient.“

Größte Stärke: Eins gegen eins

Das Engagement ist Brekalo nicht abzusprechen. In der Wolfsburger Offensive gehört er zumeist zu den gefährlichsten Akteuren, weil er eine Qualität mitbringt, die sonst nur wenige Grün-Weiße haben: das Eins-gegen-Eins. Wenn der 22-Jährige mit dem Ball am Fuß Tempo aufnimmt und ins Dribbling geht, können ihn nur wenige Gegenspieler stoppen. Dass er längst nicht alle direkten Duelle für sich entscheidet, ist normal. Aber der Mut, es immer auch nach einem Ballverlust wieder zu versuchen, zeichnet ihn aus. Auch ein Zeichen dafür, dass Brekalo das nötige Selbstvertrauen für diese Aufgabe mitbringt.

Weniger Power durch Corona

Daran hat offenbar auch seine Covid-19-Infektion nichts geändert. Mitte Oktober war er positiv aufs Virus getestet worden, als dritter VfL-Profi nach Kevin Mbabu und Renato Steffen. Daraufhin musste Brekalo zehn Tage in häusliche Quarantäne. „Ich habe mich zwei, drei Tage schwächer gefühlt, hatte nicht so viel Power. Außerdem habe ich zwischendurch meinen Geruchssinn ein bisschen verloren“, berichtet der Kroate über seine Symptome. Nach wenigen Tagen ging es ihm wieder besser. „Ich bin zufrieden mit meiner Reaktion und habe es gut überstanden.“

Welche Serien geschaut? Alle!

Allerdings: „Es war ein bisschen langweilig ohne Training und Spiel.“ Fußball gab es im Hause Brekalo dennoch im Fernsehen: Europa League, Champions League, Bundesliga. „Ich habe viel geschaut.“ Und wenn es keinen Live-Sport gab, guckte Brekalo Serien. Welche? „Alle“, sagt er lachend. In der Phase hatte sich auch Glasner immer wieder bei seinem Flügelspieler nach dessen Wohlbefinden erkundigt.

Glasners Überzeugung

Trainer und Spieler haben eine besondere Verbindung, schon von Beginn an. Denn im Sommer 2019 wollte Brekalo eigentlich weg. Unter Bruno Labbadia hatte er eine schwierige Phase. Doch Glasner überzeugte den Kroaten von seinem Plan beim VfL. „Ich wollte mich mit ihm entwickeln. Jetzt kann man sagen, dass es eine gute Entscheidung war, hier zu bleiben. Denn ich merke, es wird besser und besser.“

„Es gab ein paar Angebote“

Auch in diesem Sommer gab es wieder Dauergerüchte um einen Abgang des Kroaten. Wie ernst war es? „Es gab ein paar Angebote.“ Aber keine überzeugenden. „Wir hatten eine sehr offene Kommunikation mit Jörg Schmadtke, Marcel Schäfer und Oliver Glasner. Wir haben immer gesagt: Wenn es ein Topangebot gibt, das für alle Seiten gut ist, dann prüfen wir das. Und wenn nicht, dann bleibe ich gerne hier.“ So kam es. „Ich bin darüber sehr glücklich“, sagt Brekalo, der unter anderem beim SSC Neapel gehandelt wurde.

Seine nahe Zukunft liegt in Wolfsburg. Und sein nächstes sportliches Ziel in der Konstanz. „Sicherlich sind die Schwankungen noch normal. Wir haben als Mannschaft in unseren Spielen Schwankungen – ich eben auch. Wir sind nicht der FC Bayern, der zehnmal in Folge gewinnt und bei dem daher jeder Spieler top drauf ist.“ Aber: „Ich sehe hier eine gute Entwicklung.“ Den Eindruck darf Brekalo getrost haben. Denn er gehört zu den wenigen Unersetzlichen des Kaders.