Der VfL Wolfsburg „ist in der Mittelmäßigkeit verhaftet“

Es bleibt eine Einerseits-Andererseits-Saison, die der VfL Wolfsburg erlebt. Einerseits ist die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner nach dem 6. Bundesliga-Spieltag noch ungeschlagen, was sonst nur noch Bayer Leverkusen von sich behaupten kann. Andererseits haben die Grün-Weißen erst einen einzigen Sieg gelandet. Und bei jenem 2:1 gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld kam der VfL am Ende noch gehörig ins Zittern. Mit acht Zählern und unspektakulären 5:4-Toren belegt Glasners Team Rang 11. Die „Bild“ titelt treffend: „Ungeschlagen im Niemandsland“. Jörg Schmadtke sagt: „Wir sind sehr in der Mittelmäßigkeit verhaftet.“

Der Sport-Geschäftsführer, der seinen Vertrag unlängst leise, still und heimlich bis 2022 verlängerte, ordnet die reine Punktausbeute so ein: „Wenn wir uns vor der Saison unterhalten hätten, dann hätten wir gerne zehn Punkte nach diesen sechs Spielen gehabt.“ Die Unentschieden gegen Leverkusen sowie in Freiburg, Mönchengladbach und nun am Sonntag in Berlin (1:1) seien „absolut okay“. Nur: „Die zwei Punkte gegen Augsburg fehlen.“ Gegen den FCA war der VfL nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Mit einem Sieg wären es die erhofften zehn Zähler gewesen. „Wenn man streng ist“, sagt Schmadtke, „unterhalten wir uns über zwei Punkte.“

„Die Frage der Attraktivität“

Ein zulässiger Blick, den der erfahrene Sportchef aber sogleich noch erweitert. „Für die einen bedeuten die vielen Unentschieden, dass man nicht gewonnen hat. Für die anderen, dass man nicht verloren hat. Stellvertretend dahinter steht die Frage der Attraktivität“, sagt er – und trifft einen Punkt. 5:4 Tore nach sechs Partien sind wenig spektakulär. Wer die VfL-Spiele schaut, bricht derzeit kaum in Begeisterung aus. „Wenn man kein Feingeist ist, der viel Spaß am Verteidigen hat, dann ist das so, ja“, sagt Schmadtke.

„Das machen wir wirklich gut“

Die defensive Stabilität ist das Wolfsburger Prunkstück, keine Mannschaft tritt gerne gegen die Grün-Weißen an. „Das machen wir wirklich, wirklich gut“, sagt Schmadtke. „Aber unser Spielvortrag nach vorne ist manchmal zäh.“ Die Arbeit in der Offensive ist für den Geschäftsführer „nicht geprägt von großer Freiheit im Kopf“. Nach einer auch im Angriff sehr ordentlichen ersten Hälfte in Berlin brachte der VfL in der zweiten Hälfte kaum noch gefährliche Aktion vors Hertha-Tor. Und nur vorsichtige Reaktionen von der Bank.

Victor und Klaus: ungefährlich

Dass Glasner seinen ehemaligen LASK-Schützling Joao Victor fast immer ins Spiel wirft, ist wegen dessen Fähigkeiten verständlich. Der Brasilianer ist schnell, technisch versiert und schafft mit seinen tiefen Läufen oft Räume für seine Mitspieler. Aber: Victor ist nicht torgefährlich. In 32 Ligaspielen der Vorsaison lieferte er je zwei Tore und zwei Vorlagen, nach vier Einsätzen dieser Runde steht noch nichts Zählbares in seiner Statistik. Gleiches gilt für Felix Klaus (50 VfL-Spiele, ein Tor). Beide waren in Berlin Glasners Joker.

Ginczek versauert draußen

Mit Daniel Ginczek versauert derweil ein Stürmer auf der Tribüne, der seine Torgefahr hinlänglich unter Beweis gestellt hat. Von 900 VfL-Pflichtspielminuten in Liga, DFB-Pokal und Europa-League-Quali stand der 29-Jährige aber nur 134 auf dem Rasen. Fehlte er gegen Mönchengladbach noch angeschlagen, saß Ginczek gegen Bielefeld und Berlin über die voll Distanz draußen.

Glasner begründete das noch vor dem Hertha-Spiel mit Ginczeks körperlichem Zustand. „Ich würde nicht sagen, dass er schon in seinem Top-Fitnesszustand ist.“ Mag sein. Der 29-Jährige war in der Vergangenheit häufig verletzt. Allerdings muss sich der VfL-Coach dann die Frage gefallen lassen, warum Josip Brekalo nach Corona-Infektion und fast zweiwöchiger Trainingspause in Berlin direkt wieder in seiner Startelf stand.

Womöglich liegt in der Personalie Ginczek eine Lösung der Wolfsburger Sturmflaute. Denn immer, wenn der Angreifer in seiner Karriere gesund war, hat er regelmäßig getroffen. So einer kann helfen – wenn er denn darf.