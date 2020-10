Schmadtke-Sohn wird Chefscout beim VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg stellt seine Scouting-Abteilung neu auf. Auch einen neuen Leiter hat der Bundesligist installiert. Sein Name lässt aufhorchen: Nils Schmadtke ist ab Montag der neue Chefscout der Grün-Weißen. Ja, richtig: Der 31-Jährige ist der Sohn von Jörg Schmadtke, dem Sport-Geschäftsführer der Wolfsburger.

Schmadtke junior war zuvor für den 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach tätig. Die Gerüchte, dass er zum VfL kommen könnte, gibt’s bereits länger. Nun übernimmt Nils Schmadtke gleich die Leitung dieser Abteilung, die ohnehin gerade umstrukturiert wird. Um vorzubeugen, dass diese Verpflichtung aufgrund der vorhandenen Familienbande ein „Geschmäckle“ bekommt, betonte der VfL in seiner Mitteilung, dass Sportdirektor Marcel Schäfer für die Scouting-Abteilung zuständig und daher auch für die Verpflichtung des neuen Leiters verantwortlich sei.

Schäfer kennt Nils Schmadtke schon länger

Dieser erklärte, dass er bereits seit längerem mit Nils Schmadtke in Kontakt stehe. „Ich kenne Nils schon lange, wir waren bereits während meiner Zeit in den USA im Austausch“, erklärte Schäfer. „Von daher freut es mich jetzt besonders, ihn für den VfL Wolfsburg gewonnen zu haben. Nils besitzt in der Branche einen hervorragenden Ruf und wird ein wichtiges Bindeglied in unserer Scouting-Arbeit sein.“