Der VfL Wolfsburg spielt im Pokal im Jubiläumstrikot

Im März 2017 waren Josuha Guilavogui (rechts) und Co. ebenfalls in einem Sondertrikot aufgelaufen: Gegen Darmstadt 98 feierte der VfL Wolfsburg damals das 20-jährige Jubiläum des Bundesliga-Aufstiegs.

Fans in Leipzig – aber nicht in Wolfsburg?

Eigentlich war eine große Feier geplant. Doch diese Pläne mussten aufgrund der Corona-Pandemie in der Schublade bleiben. So ganz lässt es sich der VfL Wolfsburg aber nicht nehmen, den 75. Vereinsgeburtstag zu feiern. Eigens für diesen Anlass hat der Bundesligist ein Jubiläumstrikot in Auftrag gegeben. Getragen wird es auch gleich zu zwei Anlässen.

Natürlich erstmals im Pokalspiel gegen den Viertligisten Union Fürstenwalde. Das findet am 12. September statt und damit am Gründungsdatum des Klubs. 75 Jahre zuvor war er in einer Baracke an der Reislinger Straße von zwölf Mitgliedern gegründet worden. Aber auch eine Woche später, zum Start in die neue Bundesliga-Spielzeit mit dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, wird das Team von Trainer Oliver Glasner das besondere Jersey anziehen. „Wir freuen uns alle darauf, die Mannschaft in diesem schönen Outfit spielen zu sehen“, sagt VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher. „Dass es ausgerechnet exakt am Geburtstag und in Wolfsburg der Fall ist, rundet die ganze Sache ab und ist ein schönes zusätzliches Geschenk für alle Fans.“

Es gibt ein eigenes Jubiläumslogo

Wie das Trikot genau aussehen wird, verrät der VfL noch nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass es mit dem eigens gestalteten Jubiläumslogo bestickt sein wird. Das ähnelt stark dem Wappen, das der Klub von 1951 bis 1953 verwendet hatte – also sechs Jahre nach der Gründung. Darauf sind ein Wolf und die von einem Teil der Fanszene geforderten Zinnen zu sehen, abgerundet mit dem Schriftzug „75 Jahre“. Wie das Logo in der Fanszene ankommt, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall bietet der VfL auch eine Jubiläumskollektion mit dem Logo im Fanshop an.

Neben dem Trikot und den Fanartikeln soll auch an mehreren Orten in der Stadt mit großen Plakaten an den Klubgeburtstag erinnert werden. „Das Jubiläum ist allen im Verein, aber auch im Umfeld sehr wichtig, das hat man schon am unglaublichen Engagement und der Leidenschaft jedes Einzelnen gemerkt, der sich mit der Planung der Feierlichkeiten rund um unseren Ehrentag beschäftigt hat“, erklärt Geschäftsführer Schumacher.