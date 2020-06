Fans danken Knoche für seine 15 Jahre beim VfL Wolfsburg

Seit Sonntag ist es raus, was sich zuvor bereits abgezeichnet hatte: Nach 15 Jahren wird Robin Knoche den VfL Wolfsburg am Saisonende verlassen. Der Vertrag mit dem Eigengewächs wird nicht verlängert, wie Jörg Schmadtke, der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten, mitteilte.

Diese Entscheidung kommt nicht überall gut an, in den sozialen Medien wird sie heiß diskutiert. Es gibt Befürworter der Trennung, aber auch viele Kritiker, die Knoche gern weiter in Grün-Weiß gesehen hätten. Einige von ihnen bedankten sich mit einem Plakat, das in der Nacht am Zaun des VfL-Centers aufgehängt wurde. „Danke für 15 Jahre Einsatz, R. Knoche“, ist dort zu lesen. Auch Oliver Glasner, der Trainer des VfL, der den 28-Jährigen aus sportlicher Sicht gerne behalten hätte, lobt ihn stets für seinen Einsatz und seine Einstellung. Über Knoches verbleibende Zeit sagt er: „Bis zum letzten Spieltag bin ich froh, dass Robin bei uns im Kader steht. Er wird alles dafür geben, damit die Mannschaft gewinnt. Da habe ich null Bedenken.“

