VfL Wolfsburg: Arnolds Nein zum Mundschutz

Noch ist nicht klar, ob im Mai der Ball in der Bundesliga wieder rollen kann. Auch das „Wie“ ist weiterhin offen. Der „Spiegel“ berichtet, dass im Bundesarbeitsministerium zwei Möglichkeiten diskutiert werden, wie trotz der Corona-Pandemie wieder Spiele durchgeführt werden könnten. Auch Maximilian Arnold hat den Bericht gelesen – und hat eine klare Meinung. Der Profi des VfL Wolfsburg hält beide Varianten für nicht praktikabel.

Im „Spiegel“-Bericht heißt es, eine Möglichkeit wäre, dass Spieler, Trainer und Betreuer sowie alle Personen, die Kontakt zu den Profis haben, bis zum Saisonende gemeinsam in Quarantäne müssten. Als Beispiel wird ein großes Hotel genannt. Arnold, der im vergangenen Sommer erstmals Vater geworden war, sagt: „Das würde ich dankend ablehnen. Das fände ich absolut furchtbar.“ Schon jetzt ist der Kontakt zur Familie arg eingeschränkt, dann dürften die Spieler nicht mal Frau und Kinder sehen.

Variante Nummer 2 sieht laut „Spiegel“ vor, dass die Profis mit einem Mundschutz „nach medizinischen Standards“ spielen. Dieser soll, so der Bericht weiter, alle 15 Minuten gewechselt werden. Bei Verrutschen der Masken müsse die Partie unterbrochen werden. „Das ist für mich nicht darstellbar“, sagt Arnold und ist mit dieser Meinung in guter Gesellschaft. Auch die Verantwortlichen an anderen Bundesliga-Standorten kritisierten diese Variante bereits öffentlich.

Arnold erklärt jedoch im Hinblick auf die Gedankenspiele aus dem Ministerium: „So etwas wie jetzt gab es noch nie, man konnte sich vorher nicht damit beschäftigen. Deshalb darf man den Leuten keinen Vorwurf machen. Ich möchte auch nicht in deren Haut stecken.“ Aber die zwei Vorschläge, die aus einem Papier des Referats Arbeitsschutz hervorgehen sollen, muten doch recht kurios an.

Es bleiben weiter viele Fragen offen. Auch ein Starttermin für die Wiederaufnahme der Bundesliga-Spiele steht noch nicht fest. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat zwar am Donnerstag erklärt, sich im Mai für den Re-Start bereit zu machen. Doch am Ende entscheidet das die Politik. Arnold hofft, dass es bald soweit ist. „Klar gibt es im Moment Dinge, die wichtiger sind als der Fußball“, sagt der 25-Jährige. „Aber vielleicht können wir den Menschen ein Stück weit etwas geben, woran sie sich festhalten können.“

Damit nicht nur über die Corona-Pandemie und deren negativen Folgen berichtet wird. „Wenn man jetzt den Fernseher anmacht“, so Arnold, „kommt ja nur das eine Thema. Vielleicht können wir der Gesellschaft etwas zurückgeben.“ Und die vielen Fußballbegeisterten im Land auf andere Gedanken bringen. Aktuell können sich die Fans allenfalls alte Highlight-Spiele im TV anschauen. So zeigt Bezahlsender „Sky“ am Freitag ab 19 Uhr das 4:1 des VfL gegen Köln vom letzten Spieltag der Saison 2017/18. „Das schaue ich mir ich jeden Fall an, egal, was Frau und Kind sagen“, so Arnold schmunzelnd.

