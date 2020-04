Thiam: Relegation zwischen VfL Wolfsburg II und VfB Lübeck

Der Fußball diskutiert derzeit intensiv über eine Exitstrategie aus der Corona-Krise. Für die Bundesliga und die 2. Liga geht es wohl am Wochenende des 9. Mai mit Geisterspielen weiter. Am heutigen Donnerstag steigt dazu eine Mitgliederversammlung der deutschen Fußball-Liga. Der Weg der großen Ligen aus der Krise scheint vorgezeichnet. Doch: Wie sieht es darunter aus: abbrechen oder nach der Zwangspause weiterspielen? In der 3. Liga tobt ein Machtkampf, auch die Regionalliga ist sich uneinig. Und was passiert mit den Junioren? Pablo Thiam, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des VfL Wolfsburg, bezieht im Interview Stellung.

Herr Thiam, wie empfinden Sie in der derzeitigen Ausnahmesituation die Kommunikation zwischen Vereinen und Verbänden? Die Informationspolitik ist dürftig, das finde ich sehr schade. Natürlich ist die Situation nicht einfach, keiner hat so etwas zuvor erlebt. Aber in den vergangenen Tagen sind einige Vereine und auch Verbände vorgeprescht und haben ihre Themen lanciert. Der niedersächsische Fußballverband etwa mit seinem Vorschlag, die Spielzeiten von der Oberliga abwärts ab dem 1. September wieder aufzunehmen. Mich stört, dass solche Themen an die Öffentlichkeit gelangen, ohne dass wir Vereinsvertreter informiert oder gefragt worden sind. Sie sprachen auch andere Vereine an. Ja, einige verhalten sich opportunistisch. Die Spitzenklubs wollen natürlich lieber die Saison einfrieren und aufsteigen. Genau wie jene, die bei jetzigem Stand vor dem Abstieg gerettet wären. Aber ich finde: Wir müssen alle zusammenkommen und an einer sinnvollen Lösung arbeiten. Was ist Ihr Vorschlag für die Regionalliga? Ihr Team des VfL II belegt derzeit Platz 2 und würde nicht aufsteigen. Lübeck ist nach dem 2:1-Sieg gegen uns seit zwei Spieltagen Erster. Davor waren wir aber viele Wochen Spitzenreiter, zudem hatten wir das Hinspiel beim VfB ebenfalls mit 2:1 gewonnen. Der VfB will die Tabelle nun einfrieren und direkt aufsteigen. Das wollen wir natürlich nicht. Im Sinne der Fairness schlagen wir eine Art Relegationsspiel zwischen Lübeck und uns vor. Ende Juni unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dann hätten die Teams genügend Vorbereitungszeit. Und die neue Saison kann geregelt starten. Eine andere Idee: Lübeck und wir steigen in eine geteilte 3. Liga auf. Aber da müssten alle Drittligisten und auch die Verbände mitspielen. Klar: Es gibt keine leichte Entscheidung. Aber man muss mit allen Beteiligten sprechen und einen Konsens finden. Wurde Ihre Meinung denn bislang angehört? Langsam geht es damit los, vorher nicht. Wir hatten uns eigentlich auferlegt, keine Wasserstandsmeldungen abzugeben. Da mittlerweile aber viele Klubs und Verbände an die Öffentlichkeit gegangen sind, tun wir das auch, um nicht später schweigend eine Entscheidung hinnehmen zu müssen, die uns gar nicht gefällt. Sie schlagen ein Relegationsspiel für die U23 vor. Was sollte für die Juniorenteams gelten? Da plädiere ich klar für einen Abbruch der Saisons. In der U15, U16, U17 und U19 geht es nicht in erster Linie um sportlichen Erfolg, sondern um die Ausbildung der Spieler. Ab dem 1. September können dann alle Teams wieder bei Null starten - sofern natürlich die Politik die Voraussetzungen dafür schafft. Das ist unser Wunsch. An einen Abbruch wären weitreichende Entscheidungen geknüpft. Man muss pragmatische Lösungen bei Auf- und Abstieg finden. Das ist klar. Man könnte zum Beispiel die Ligen aufstocken, indem man keinen Klub absteigen, aber die Spitzenreiter der 2. Ligen aufsteigen lässt. Dann gäbe es am Ende der neuen Saison eben mehr Absteiger. So hätten alle Klubs einen vernünftigen Cut und Planungssicherheit. Wir haben bereits Spieler verpflichtet, bei denen ein Schulwechsel ansteht; es gibt auslaufende Verträge. Das wird zu kompliziert, wenn die Saisons nicht abgebrochen werden. Es geht bei den Junioren auch immer um Übergänge in die nächsthöhere Altersstufe. Genau, wie soll das funktionieren? Wer spielt dann im September: der neue Jahrgang oder der alte? Im schlechtesten Fall verschieben sich alle Altersstrukturen. Wie ist derzeit die Situation im Nachwuchsleistungszentrum? Alle Junioren sind bei ihren Familien zu Hause. Am Montag öffnen wir für zehn Spieler, bei denen Abschlussprüfungen anstehen. Aber Fußball wird dann noch immer nicht gespielt. Und bei der U23? Da schauen wir nach Lösungen, ob wir bald analog zu den Profis in Kleingruppen trainieren können. Aber es ist immer schwierig, ins Blaue zu trainieren. Wir warten ab und hoffen auf eine Rückmeldung. Sind die U23-Spieler auch von der Kurzarbeit betroffen? Die Spieler nicht, sie haben Trainingspläne, die sie abarbeiten können. Ihr Job ist es, sich fit zu halten. Sie können joggen oder Fitnessübungen machen. Die Trainer und andere Teile der Belegschaft sind dagegen in Kurzarbeit. Welche Lehre ziehen Sie aus dieser Zeit? Ich hoffe, dass die Menschen reflektieren und positive Schlüsse für die Zukunft ziehen. Ich selbst bin auch etwas zur Ruhe gekommen, habe intensiver Sport getrieben und mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Die Kinder freuen sich, dass der Papa mal häufiger da ist.