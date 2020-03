VfL: Guilavogui fehlt länger, Mbabu fraglich, Casteels okay

In der 85. Minute der Heimpartie gegen RB Leipzig (0:0) gab’s bange Blicke in Richtung des VfL-Tores. Denn Wolfsburgs Keeper Koen Casteels musste länger an der Hand behandelt werden. Erst nach einigen Minuten kam das Zeichen: Der Belgier kann weiterspielen. Doch das war am Samstag die einzige gute...