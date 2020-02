Guilavogui und Roussillon fehlen dem VfL Wolfsburg in Malmö

Bis zuletzt hatten die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg gehofft, dass sie im Zwischenrunden-Rückspiel der Europa League am Donnerstag (18.55 Uhr) in Malmö auf Kapitän Josuha Guilavogui und Linksverteidiger Jérôme Roussillon bauen können. Doch spätestens bei der Abfahrt zum Flughafen in...