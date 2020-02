VfL Wolfsburg: Guilavogui droht Ausfall gegen Malmö

Josuha Guilavogui fehlte am Dienstagvormittag im Geheimtraining des VfL Wolfsburg wegen Knieproblemen. Der 29 Jahre alte Kapitän des Bundesligisten droht damit im Zwischenrunden-Hinspiel gegen Malmö FF auszufallen. Die Partie gegen den schwedischen Erstligisten wird am Donnerstag um 21 Uhr in der...