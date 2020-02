VfL Wolfsburg: Guilavogui fordert mehr Aggressivität

Eigentlich läuft Josuha Guilavogui immer mit einem Lächeln im Gesicht durch die Welt. Doch der Auftritt seines VfL Wolfsburg am Samstag gegen Düsseldorf (1:1) hat auch der Frohnatur gehörig die Laune verhagelt. Der Kapitän zählt auf, was am Samstag im Gastspiel bei 1899 Hoffenheim besser werden muss.

Zum einen das Zweikampfverhalten. Zwar gewann der VfL sogar 54 Prozent der Duelle, aber nicht die entscheidenden. Oder die Spieler kamen gar nicht erst in Zweikämpfe wie vorm 1:0 der Fortunen, bei dem Trainer Oliver Glasner von „Begleitschutz“ sprach, den seine Spieler gegeben hätten. „Wir waren immer zu spät, ich hatte das Gefühl, der Gegner war einer mehr“, sagt Guilavogui. Er fordert: „Wir müssen viel aggressiver sein und viel mehr Zweikämpfe gewinnen.“ Die mangelnde Aggressivität spiegelt sich auch in der Kartenstatistik wider. Es gab keine einzige gelbe Karten für den „braven“ VfL.

Die zweite Forderung Guilavoguis betrifft die Offensive. Denn stürmisch war nur das Wetter in Wolfsburg. Die Grün-Weißen waren im Spiel nach vorn harmlos. „Wir waren nicht gefährlich. Wenn du das Gefühl hast, du kannst zu Hause nicht angreifen, ist das ein schlechtes Gefühl“, sagt Guilavogui. Insgesamt schossen die Wolfsburger nur neunmal aufs Fortunen-Tor – und Daniel Ginczek, der zu Pause ausgewechselt wurde, gelang kein einziger Torschuss.

Ob Guilavoguis Forderungen umgesetzt werden, zeigt sich am Samstag, wenn der VfL zu Gast bei 1899 Hoffenheim ist.