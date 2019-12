Schmadtke zieht positives Zwischenfazit

Als Tabellenfünfter mit 28 Punkten war der VfL Wolfsburg vor einem Jahr unter Trainer Bruno Labbadia in die Winterpause gegangen. Diese Marke kann der VfL in diesem Jahr nicht mehr knacken, vor dem Gastspiel bei Bayern München am Samstag (15.30 Uhr) hat der Klub als Achter 24 Zähler auf dem Konto....