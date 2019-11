Ginczek ist ein Thema für den Kader des VfL Wolfsburg

Koen Casteels ist wieder mittendrin, Admir Mehmedi ebenso, und auch Xaver Schlager stand in der Vorwoche beim 2:0 in Frankfurt wieder im Kader des VfL Wolfsburg, durfte sogar drei Minuten mitwirken. Fehlt nur noch einer aus dem ehemaligen Lazarett: Stürmer Daniel Ginczek. Kehrt er am Sonntag gegen...