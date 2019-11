0:2 – VfL Wolfsburg verliert auch gegen Bayer Leverkusen

Der VfL Wolfsburg steckt in der Krise. Gegen Bayer Leverkusen verlor der Bundesligist am Sonntagnachmittag mit 0:2 (0:1) durch Karim Bellarabis Tor (25. Minute) und Paulinhos Treffer in der Nachspielzeit. Von den jüngsten sieben Spielen hat das Team von Trainer Oliver Glasner nun vier verloren und...