VfL Wolfsburg: Über Leipzig ging’s schon mal nach Berlin...

Wird langsam zur Tradition: Mit diesem Slogan bewirbt der VfL Wolfsburg die nächste Aufgabe, die im Kalender steht. Bereits am Mittwoch (18.30 Uhr), nur drei Tage nach dem biederen 0:0 in der Bundesliga gegen Kellerkind Augsburg, ist RB Leipzig in der zweiten DFB-Pokalrunde zu Gast. Es ist in der...