VfL-Profi Mehmedi bei Schweiz-Sieg früh raus

Am Mittwoch beginnt die Vorbereitung auf den ersten richtigen Gradmesser für den ungeschlagenen VfL Wolfsburg, am Samstag (15.30 Uhr) ist die Mannschaft von Oliver Glasner bei RB Leipzig zu Gast. Für den Mittwoch erwartet der VfL-Coach alle Nationalspieler zurück. Der österreichische Trainer kann sich auf einen Lukas Nmecha freuen, der nach seinem Knockout im Europa-League-Spiel in St. Etienne nun als Joker für Deutschlands U21 in Bosnien mit seinem Tor zum 2:0 den Deckel auf den Sieg machte. Und er wird hoffen, dass sich Admir Mehmedi am Dienstagabend beim wichtigen 2:0 der Schweizer gegen Irland nicht allzu schlimm verletzt hat.

Mehmedi hatte im Gegensatz zu seinen zwei VfL-Kollegen Renato Steffen (kurz vor Schluss eingewechselt) und Kevin Mbabu in der Startelf gestanden und Haris Seferovic das 1:0 aufgelegt (16. Minute), doch nur zwölf Minuten später musste der Wolfsburger mit Problemen am rechten Oberschenkel angeschlagen ausgewechselt werden. Für die Grün-Weißen wäre es ein bitterer Ausfall, Mehmedi hatte sich zuletzt immer besser zurechtgefunden und durfte in den vergangenen vier Bundesliga-Spielen auch von Beginn an ran (ein Tor).

Trotz des Erfolgs gegen Irland war es auch ohne die Auswechslung Mehmedis eine bittere Länderspiel-Tour für die drei Wolfsburger Schweizer, die zuvor in Dänemark eine Last-Minute-Niederlage kassiert hatten und um die EM-Quali weiter bangen müssen.

Besser war es zuvor für Pavao Pervans Österreicher gelaufen. Zwar blieb dem Wolfsburger Torwart auch im Spiel gegen Slowenien nur ein Platz auf der Bank, doch Österreich hat dank des 1:0-Erfolgs seinen Platz bei der Europameisterschaft bei fünf Punkten Vorsprung auf Rang 3 und noch zwei ausstehenden Partien so gut wie sicher.

Pervan hatte genauso wie der Kroate Josip Brekalo am Montag sowie am Dienstag, als alle Nicht-Nationalspieler starteten, noch frei. Sie sollen wie Nmecha und die VfL-Schweizer am heutigen Mittwoch wieder einsteigen – wenn der angeschlagene Mehmedi denn überhaupt mitmachen kann.