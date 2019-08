VfL Wolfsburg im DFB-Pokal zum vierten Mal gegen RB Leipzig

Schweres Los für die „Wölfe“, aber immerhin ein Heimspiel: Zum vierten Mal trifft der VfL Wolfsburg im DFB-Pokal auf den Fußball-Bundesliga-Rivalen RB Leipzig. Das ergab die Auslosung der zweiten Runde am Sonntagabend. Gespielt wird am Dienstag, 29. Oktober, oder Mittwoch, 30. Oktober, in der VW-Arena. Der genaue Termin wird erst noch ermittelt.

Erstmals hat der VfL im Cup-Wettbewerb jedoch Heimrecht gegen die Sachsen. Die Bilanz ist bislang positiv und lautet 2:1 Siege für den VfL. Allerdings war RB in den ersten beiden Duellen noch das klassentiefere Team. Am 29. Juli 2011 besiegten die Wolfsburger unter Trainer Felix Magath den damaligen Regionalligisten gerade so mit 3:2. Gut dreieinhalb Jahre später unter Chefcoach Dieter Hecking am 4. März 2015 gewannen die später DFB-Pokalsieger gewordenen „Wölfe“ im Achtelfinale gegen den damaligen Zweitligisten mit 2:0. Seinerzeit als einziger VfLer schon dabei: Kapitän Josuha Guilavogui. Und: Das jüngste Pokal-Duell am 6. Februar dieses Jahres gegen die da noch von Bruno Labbadia gecoachten Grün-Weißen entschied der mittlerweile ebenfalls erstklassige RB im Achtelfinale mit 1:0 für sich.

Auch zwei Monate später das vorerst letzte Bundesliga-Spiel zwischen beiden Teams ging mit 2:0 an die Leipziger. „Losfee“ Christoph Metzelder, der ehemalige Nationalspieler und jetzige TV-Experte, bescherte den Wolfsburgern nun eine schwierige Aufgabe. In der ersten Pokal-Runde taten sich beide Teams schwer. Während die „Wölfe“ erst nach Verlängerung mit 5:3 beim Drittligisten Halle/Saale weiterkamen, mühte sich Leipzig bei Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück zu einem 3:2 nach regulärer Spielzeit. Zum Bundesliga-Start waren beide Klubs erfolgreich. Der VfL besiegte den einen Aufsteiger Köln 2:1, RB verpasste dem anderen Neuling Union Berlin eine 0:4-Heimpleite.