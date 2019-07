Schlager mag den Fußball-Rock’n’Roll des VfL Wolfsburg

Xaver Schlagers Trikot mit der Nummer 24 hängt prominent aus im mobilen Fanshop des VfL Wolfsburg, der neben dem Trainingsgelände des FC Schladming, auf dem der Bundesligist seine Vorbereitung abhält, parkt. Auch bei den Fans und Zuschauern, die kommen, um das Team beim Training zu sehen, steht der 12 Millionen Euro teure Neuzugang aus Salzburg ganz weit oben im Selfie-Ranking. Klar: Schlager, der im von Schladming 160 Kilometer entfernten Linz geboren wurde, soll zu einem Wolfsburger Eckpfeiler werden.

Nach seinem dritten Einsatz im VfL-Trikot gegen Fenerbahce Istanbul (1:1) nimmt er ein immer besseres Verständnis für seine neuen Kollegen wahr. „Es wird von Mal zu Mal besser, die Abläufe kommen immer häufiger. Auch ich lerne, welcher Spieler welche Muster bevorzugt“, sagt der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler, der aber weiß, „dass es noch Zeit braucht, ehe wir das neue System und uns gegenseitig kennengelernt haben.“ Sein Eindruck über den derzeitigen Zustand des Teams: „Wir sind auf einem guten Weg.“

An dem elfmaligen Nationalspieler führt im zentralen Mittelfeld wohl kein Weg vorbei. Trainer Oliver Glasner scheint in seinem 3-4-3-System derzeit Schlager und Maximilian Arnold auf den beiden zentralen Mittelfeldpositionen zu sehen, Yannick Gerhardt und Elvis Rexhbecaj sind die Alternativen. Der Vorteil des Neuzugangs aus Salzburg: „Ich bin den Spielstil gewohnt. Wir haben in Salzburg ähnlich gespielt: mit hoher Intensität, Aggressivität und Laufbereitschaft. Für mich ist das keine große Umstellung, für viele andere Spieler schon. Aber auch die merken, dass das System oft sehr wirksam ist. Ich liebe diese Philosophie, den Angriffs- und Powerfußball.“ Schlager liebt den Fußball-Rock’n’Roll. Bisher hat er in den Testspielen bleibenden Eindruck hinterlassen. Schlager ist giftig, zweikampfstark, unermüdlich, kann sich aus brenzligen Situationen gut befreien. Glasner, Schlager und der VfL – das kann gut zusammenpassen.

Der 21-Jährige hat sich mit seinem Wechsel ein großes Karriereziel erfüllt, von dem viele seiner Landsleute träumen: den Schritt in die Bundesliga. „Egal, welchen kleinen Buben man in Österreich fragt, jeder wird sagen, dass er irgendwann nach Deutschland, England oder Spanien will. Keiner will sein Leben lang in Österreich spielen. Die Liga ist nicht attraktiv genug.“ Diesen Schritt hat Schlager gemacht, „aber wenn ich mich jetzt zurücklehne“, sagt er, „würde ich alles falsch machen.“ Denn ein Ziel erreicht zu haben, bedeutet ja nicht, keine weiteren zu haben. Seines liegt auf der Insel.

Denn als „kleiner Bub“ hat er nicht die Bundesliga am intensivsten verfolgt, sondern die Premier League – und da einen besonderen Verein: den FC Arsenal. „Das Team um Thierry Henry hat mich inspiriert, es hat ein eigenes System gespielt, das mir gefallen hat. Ich stehe zu dem Verein, und es ist mein Traum, irgendwann mal bei Arsenal zu spielen.“ Für diesen Schritt muss Schlager aber noch einige Dinge verbessern. „Vor allem Details“, sagt er. Abschluss, Ausdauer, Physis, das Mentale. „Ich kann mich noch überall verbessern und will mich so weit pushen und entwickeln, bis ich das Maximum aus meinen Fähigkeiten herausgeholt habe.“

Und wer weiß: Vielleicht hängt sein Trikot dann in ferner Zukunft nicht mehr im Fanshop des VfL, sondern in dem des FC Arsenal.