VfL Wolfsburg verpasst Sieg: 2:2 im Test gegen Venlo

Der VfL Wolfsburg hat in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga in seinem dritten Testspiel erstmals den Sieg verpasst. Nach 2:1-Erfolgen gegen Hansa Rostock und SM Caen mussten sich die Niedersachsen gegen den niederländischen Erstligisten VVV Venlo am Samstag mit einem 2:2 (0:1) begnügen.

Foto: Sebastian Priebe/regios24