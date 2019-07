VfL 2:2 gegen Venlo: Erste Halbzeit macht Glasner sauer

Zwei 2:1-Siege hatte der VfL Wolfsburg in den ersten beiden Testspielen unter Neu-Coach Oliver Glasner hingelegt, im dritten gab’s das erste Remis. Am Samstagnachmittag spielte der Wolfsburger Fußball-Bundesligist vor 1500 Zuschauern in der Gifhorner Flutmulde 2:2 (0:1) gegen den niederländischen...