Mehmedi über Glasner: Ich muss nicht googeln

. Dass er mit 28 Jahren der drittälteste Feldspieler im Kader des VfL Wolfsburg ist, war Admir Mehmedi gar nicht bewusst. Nur Josuha Guilavogui und Ignacio Camacho (beide 1990er Jahrgang) sind älter als der Angreifer aus der Schweiz. „Es fühlt sich schon krass an, in dieser Wertung so weit vorne zu...