VfL-Generalprobe im Pokal am Montagabend

Es wird das erste Pflichtspiel für Oliver Glasner, den neuen Trainer des VfL Wolfsburg: die erste Runde im DFB-Pokal beim Drittligisten Hallescher FC. Am Donnerstag hat der DFB das Duell nun zeitgenau angesetzt – an einem Montagabend. Der VfL wird am 12. August ab 18.30 Uhr in Halle antreten. Durch...