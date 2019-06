Ein VfL-Gehalt bekommt Allofs noch

Genau zwei Jahre und 195 Tage ist das Aus von Klaus Allofs beim VfL Wolfsburg her. Am 12. Dezember 2016 gab der Fußball-Bundesligist die Trennung von seinem Manager bekannt, mit dem der Klub eineinhalb Jahre zuvor noch historische Erfolge gefeiert hatte: den DFB-Pokalsieg, Platz 2 in der Bundesliga...