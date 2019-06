Glasner profitiert von der VfL-Vorarbeit

. Jetzt kommt wieder mehr Bewegung ins VfL-Center. Waren in den vergangenen Wochen wegen der Urlaubszeit viele Büros im Wolfsburger Hauptquartier unbesetzt, wird ab heute die neue Bundesliga-Saison so richtig eingeläutet. Oliver Glasner trifft mit seinem Trainerteam an seinem neuen Arbeitsplatz...