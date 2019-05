Wolfsburgs Marvin Stefaniak wechselt auf Leihbasis zu Fürth

Offensivspieler Marvin Stefaniak wechselt vom VfL Wolfsburg für zwei Spielzeiten auf Leihbasis zur SpVgg Greuther Fürth. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, beinhaltet die Vereinbarung mit dem 24-Jährigen zudem eine Kaufoption. „Mit Marvin holen wir einen jungen Mann, der in der Offensive sehr flexibel ist und sowohl auf dem Flügel als auch im Zentrum zum Einsatz kommen kann. Er hat Zug zum Tor und seine Qualitäten als Vorlagengeber bereits unter Beweis gestellt“, sagte Geschäftsführer Rachid Azzouzi über den Profi, der beim VfL noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 besitzt.

Stefaniak kam im Sommer 2017 von Dynamo Dresden zu den Niedersachsen und bestritt bislang lediglich drei Partien für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord. Der Stürmer spielte zudem in der Rückrunde 2018 auf Leihbasis beim 1. FC Nürnberg. Mit Paul Seguin und Paul Jaeckel stehen bereits zwei frühere Wolfsburger in Fürth unter Vertrag.