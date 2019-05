Der VfL Wolfsburg gedenkt seiner Nummer 10 der Herzen

Krzysztof Nowak bleibt immer die Nummer 10 der Herzen beim VfL. Anlässlich des 14. Todestags des am 26. Mai 2005 verstorbenen, ehemaligen Profis des Wolfsburger Fußball-Bundesligisten legten Verantwortliche und Fans des Klubs am Dienstag einen Kranz am Grab auf dem Wolfsburger Waldfriedhof...