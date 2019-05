Glasner legt am 30. Juni in Wolfsburg los

An der Art, wie der Abschied ausfällt, lässt sich oft viel ablesen. Oliver Glasner hatte am Sonntag seinen letzten Arbeitstag für den Linzer ASK. Der zukünftige Trainer des VfL Wolfsburg wurde verabschiedet wie ein guter Freund: mit warmen Worten, viel Applaus und den besten Wünschen. Da flossen...