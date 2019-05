VfL: Bei Labbadias letzter Dienstreise fehlt die Überzeugung

Seine letzte Dienstreise als Trainer des VfL Wolfsburg hatte sich Bruno Labbadia anders vorgestellt. „Wir haben vor allem in der zweiten Hälfte nicht diese Überzeugung gehabt“, ordnet der 53-Jährige den Auftritt seiner Grün-Weißen beim 0:3 in Stuttgart ein. Aber eine so deutliche Niederlage bei...