Joao Victor setzt beim VfL Wolfsburg eine Tradition fort

Mit William steht aktuell nur ein Brasilianer beim VfL unter Vertrag. Doch in der Vergangenheit waren es oft mehr. 19 Profis vom Zuckerhut spielten bisher für den Bundesligisten – in der neuen Spielzeit wird Nummer 20 hinzukommen. Die Wolfsburger haben den Wechsel Joao Victors vom Linzer ASK unter...