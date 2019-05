Der VfL nimmt Kurs auf Europa

Dank des 2:0-Heimsiegs in der Fußball-Bundesliga über Nürnberg marschiert der VfL Wolfsburg strammen Schrittes auf die Europapokal-Teilnahme zu. Nach zwei Fastabstiegen in Folge ist für den aktuellen Tabellensiebten in dieser Saison sogar noch der Sprung in die Champions League möglich. Zwei...