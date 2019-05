Klaus: Noch dreimal straffen

. Er nähert sich an: Felix Klaus (26) lieferte beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt eine ganz wichtige Vorlage fürs späte Ausgleichstor von John Anthony Brooks. Und in der nächsten Partie beim 4:1-Sieg gegen 1899 Hoffenheim war er ganz nah dran an seinem ersten Treffer für den VfL Wolfsburg. Doch...