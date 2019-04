Das spricht im Euro-Endspurt für den VfL

. Wout Weghorst konnte am Sonntagnachmittag in der Mixed-Zone der Hoffenheimer Arena kaum noch stehen, die Muskeln in den Beinen des Niederländers zitterten, er musste sie immer wieder dehnen, damit sie nicht krampften. Kein Wunder: Der Niederländer im Angriff des VfL Wolfsburg war beim 4:1-Sieg...