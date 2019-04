Der VfL muss raus aus der Achterbahn

. Trauer in München (0:6), Jubel gegen Düsseldorf (5:2), Frust in Dortmund (0:2), Feier gegen Hannover (3:1) und nun wieder Tristesse in Leipzig (0:2): In den jüngsten fünf Bundesliga-Spielen des VfL Wolfsburg wechselten sich Niederlagen und Siege regelmäßig ab. Hält die Achterbahnfahrt an, gewinnt...