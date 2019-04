Europa-Rückschlag? VfL sieht’s gelassen

Bremen besiegt Freiburg 2:1, Leverkusen feiert ein 1:0 in Stuttgart, und die TSG Hoffenheim jubelt nach einem 2:0 über Hertha BSC – binnen 24 Stunden fiel der VfL Wolfsburg nach dem 0:2 in Leipzig von Platz 6 auf 9 in der Fußball-Bundesliga und ins Hintertreffen im Kampf um die europäischen Plätze....