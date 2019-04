Grafites enorm wichtiger Doppelpack für den VfL Wolfsburg

Grafite sei Dank! Sein 22. Saisontreffer war zwar lange nicht so spektakulär wie sein Hackentor gegen Bayern München zwei Spiele zuvor, aber wichtiger allemal. Denn es war das 2:1-Siegtor im Heimspiel gegen Leverkusen am 18. April 2009, dem 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga, in der Meistersaison...