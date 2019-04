Camacho-Comeback: Labbadia hat noch Hoffnung

. Es ist still geworden um Ignacio Camacho. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg steckt mitten in der Reha, um sein operiertes Sprunggelenk so schnell wie möglich wieder fit zu bekommen. Die Möglichkeit, dass der Spanier in dieser Saison noch einmal für den Fußball-Bundesligisten...