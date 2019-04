Der „neue VfL“ bleibt auf Kurs Europa

. Wenn Josuha Guilavoguis Erleichterung ihren verbalen Weg in die Freiheit findet, klingt das in etwa so: „Uaaah“, pustet der Kapitän des VfL Wolfsburg nach dem 3:1 (1:1)-Sieg im Bundesliga-Heimspiel gegen Hannover 96 kräftig durch. „Das war ein richtig schweres Spiel, Hannover hat es sehr gut gemacht. Im vergangenen Jahr hätten wir so ein Spiel wahrscheinlich verloren. Aber wir sind jetzt sehr glücklich. Die Punkte sind sehr wichtig, wenn man oben dranbleiben will.“ Und das wollen die Wolfsburger. Renato Steffen (32., 71. Minute) und Jérôme Roussillon (78.) trafen für den VfL, Henrik Weydandt hatte das Liga-Schlusslicht aus Hannover in der 30. Minute in Führung gebracht.

Dass die Wolfsburger den Rasen der nur mit 23.512 Zuschauern gefüllten VW-Arena am Ende als Sieger verließen, war ein hartes Stück Arbeit. Ohne Yannick Gerhardt (Knie), Maximilian Arnold (Sperre) und kurzfristig noch Koen Casteels (verletzte sich beim Aufwärmen am Oberschenkel) brauchte das Team von Bruno Labbadia einige Minuten, um gegen 96 ins Spiel zu finden. Der Trainer hatte das System wegen der vielen Ausfälle geändert, ließ im 4-2-3-1 spielen mit der Marschroute, Hannovers Abwehrketten über die Außenseiten zu knacken.

Während über Roussillons linke Seite einige Angriffe initiiert wurden, blieb William auf der rechten Seite unauffälliger. Aus der ersten gefährlichen Offensivaktion des 23 Jahre alten Brasilianers resultierte das erste Tor der Partie. Allerdings für Hannover. Williams ungenauen Abschluss nahm Linton Maina auf, der 96-Angreifer spazierte dann übers halbe Feld und setzte Weydandt mit einem feinen Pass zwischen die schlecht positionierten VfL-Verteidiger Robin Knoche und John Anthony Brooks ein. Der Angreifer blieb vor Pavao Pervan, der Casteels im Tor ersetzte, cool und brachte den Letzten in Führung.

Doch nicht einmal eine Minute später traf Steffen zum 1:1 – mit dem Hinterkopf in Uwe-Seeler-Manier. „Diese schnelle Antwort war sehr, sehr wichtig“, sagt Labbadia. Der Trainer sah, dass sein Team dem 2:1 nun näher war, das Tor allerdings vor der Pause trotz guter Möglichkeiten nicht mehr erzielte.

Die ersten 25 Minuten der zweiten Hälfte gehörten den Hannoveranern. Einzig Pervan war es zu verdanken, dass die Gäste nicht erneut in Führung gingen. Gegen Genki Haraguchi rettete der 31 Jahre alte Österreicher zweimal stark (51., 58.). Vom VfL kam in dieser Phase viel zu wenig. Der Europapokal-Aspirant kontrollierte zwar den Ball, erarbeitete sich aber keine einzige nennenswerte Möglichkeit. Steffens Fernschuss in Minute 68 war die erste gefährliche Offensivaktion nach dem Seitenwechsel – und die zeigte Wirkung. Drei Minuten später spielte Knoche einen schönen Ball auf den gerade eingewechselten Daniel Ginczek, der den Ball sauber weiterleitete auf Steffen. Der Schweizer blieb eiskalt und brachte sein Team mit 2:1 in Führung. Roussillon machte mit seinem Treffer in der 78. Minute den Sack zu.

Die Wolfsburger sicherten sich ihre nächsten drei Punkte, obwohl sie gar nicht besonders gut spielten. Guilavogui sieht darin eine dazu gewonnene Qualität seines Teams. „Das ist der neue VfL“, sagt der Kapitän. „Wir müssen nicht überragend spielen, um zu gewinnen.“

So bleiben die Grün-Weißen im Kampf um Europa voll dabei. Labbadia sagt: „Wir müssen immer an die Grenze kommen, das hat man gegen Hannover wieder gesehen. Aber die Mannschaft will. Wir haben den Grundstock gelegt, dass wir bis zum Ende dabei sein können. Das wird ein enges Rennen. Aber das weiß jeder, der dabei ist.“ Die Erleichterung über den knappen und wichtigen Erfolg gegen Hannover war den VfLern anzusehen – und anzuhören: „Uaaah.“