Pervan war Glasners Kapitän – „Er ist ein sehr guter Typ“

Jörg Schmadtkes Kurztrip nach Österreich zum Pokal-Halbfinale zwischen dem Linzer ASK und Rapid Wien hatte Mitte der Vorwoche für Spekulationen gesorgt. War der Geschäftsführer des VfL Wolfsburg wirklich nur da, um, wie er sagte, „ein Fußballspiel zu schauen“ oder steckte doch mehr dahinter? Denn bei Linz steht mit Oliver Glasner ein Trainer an der Linie, der in Wolfsburg nach unseren Informationen ein hohes Ansehen genießt und daher ein Kandidat auf die Nachfolge des nach der Saison scheidenden Trainers Bruno Labbadia ist. Auch der VfB Stuttgart soll Interesse haben.

Einer, der Glasner genau kennt, konnte sich am Samstag mal wieder auszeichnen: Pavao Pervan. Der 31 Jahre alte Österreicher hatte im Bundesliga-Spiel gegen Hannover 96 kurzfristig den verletzten Torhüter Koen Casteels vertreten müssen. Und die Wolfsburger Nummer 2 machte ihre Sache wie schon in ihren zwei bisherigen Bundesliga-Einsätzen zuvor sehr vernünftig. Nach der Partie stand der 31-Jährige aber nicht nur wegen seiner Leistung, sondern auch wegen seiner Vergangenheit im Mittelpunkt.

Denn vor seinem Wechsel zum VfL im Sommer hatte er beim Linzer ASK gespielt, er war sogar der Kapitän von Trainer Glasner. Pervan betont nur: „Er ist ein sehr guter Typ, ich finde ihn menschlich sehr gut, auch fachlich sehr kompetent.“ Denn eines ist dem Österreicher sehr wichtig: „Ich möchte aus Respekt meinem jetzigen Trainer gegenüber nicht über einen anderen Trainer sprechen, weil es sich der jetzige Trainer verdient hat, im Mittelpunkt zu stehen. Er uns so weit nach oben gebracht.“ Eine respektable Haltung. Daher war Pervan bislang auch nicht in Schmadtkes Büro, um eine Empfehlung für Glasner auszusprechen. „Ich glaube, dass er Herr Schmadtke kompetent genug ist, um sich selbst ein Bild des Trainers zu machen.“ Das dürfte in den vergangenen Wochen geschehen sein. Glasner gilt neben dem Portugiesen André Villas-Boas (41, zuletzt in Shanghai) als möglicher Labbadia-Nachfolger.

Der Noch-VfL-Trainer kann die Suche nach dem Bald-VfL-Trainer ganz entspannt verfolgen. Seine Entscheidung, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, hatte offenbar keinerlei negative Auswirkung auf die Mannschaft, die wegen des Zeitpunkts der Verkündung (in der Woche vor dem Düsseldorf-Spiel) zum Teil verwundert gewesen sein soll. Die deutlichen, wenn auch hart erarbeiteten Heimsiege gegen Düsseldorf (5:2) und Hannover (3:1) sowie der passable Auftritt bei der späten 0:2-Niederlage in Dortmund lassen zumindest keinen anderen Schluss zu, als diesen: Die VfL-Mannschaft hat sich von der Unruhe um die Trainerpersonalie nicht verrückt machen lassen.

Wie es für Labbadia nach der Saison weitergeht, ist offen. Zuletzt war der 53-Jährige mit Schalke 04 in Verbindung gebracht worden, nun heißt es aber, dass das Gelsenkirchener Interesse abgeklungen sei.